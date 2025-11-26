Héroe: rescató a dos niños y dos perrros de un incendio y terminó internado

El pasado viernes, Emilio Cuevas pasaba por calle Granadas al 100 cuando notó el fuego en una vivienda y, junto a otros vecinos, logró acceder al inmueble donde se encontraban dos menores de 6 y 3 años. Tras poner a salvo a los niños, el grupo procedió al rescate de dos perros, uno de ellos una hembra gestante, que también estaban atrapados.

El acto de valentía y rápida acción comunitaria culminó con Emilio en el hospital.

Luego del rescate inicial, Cuevas relató que, tras asegurarse de que los niños estaban bien, se retiró a entrenar, sintiendo malestar posterior, incluyendo tos y ardor estomacal. Fue su vecina quien insistió en buscar atención médica. El héroe de la jornada terminó internado, pasando tres días en terapia intensiva debido a la inhalación de humo.

"Somos todos seres humanos, tenemos muchos defectos, pero me quedo con lo bueno, que más allá de todos los efectos que tengo puedo hacer buenas acciones", expresó Cuevas, enfatizando que su acción fue instintiva por el sentido común y el corazón, especialmente al ponerse en el lugar de un padre.

Emilio contó que "si bien muchas personas han colaborado con ropa y zapatillas para la familia, que lo perdió todo, se necesita ayuda específica para la reconstrucción de la vivienda".

El recatista aclaró que, aunque la familia necesita todo, los materiales más urgentes para finalizar las reparaciones son una puerta placa de 70 centímetros, bolsas de pegamento (para piso) y pintura.

Emilio cerró diciendo que "un granito de arena que pongamos cada uno es un montón".