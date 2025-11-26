Claudio Queti, cómo funciona Barrio Hospital, el equipo que tuvo, sus deseos y su personalidad

Claudio Queti consiguió el sexto ascenso a Primera, con el quinto equipo diferente: Barrio Hospital.

"La diferencia con los otros cinco fue que se trató, para mí, de la primera experiencia con jugadores más veteranos, con menos ida y vuelta", dijo el entrenador, que estuvo en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15 por La Nueva Play.

Queti hizo un repaso desde su llegada para afrontar esta experiencia diferente, tocando distintos temas que, incluso, fueron más allá del título específicamente.

"Estoy muy contento y tranquilo. No pensaba que íbamos a salir 3 a 0 en la última serie (ante Sportivo)", reconoció el entrenador.

Antes de asumir el cargo y camino a cerrar su vínculo con Barrio Hospital, a Queti aún lo invadían algunas dudas que, con el tiempo, pudo disipar.

"Si bien había una promesa de localía, al principio no estaba. Pudimos conseguir Liniers y Alem, y después encontramos La Curtiembre, un lugar lindo y cómodo. También, cada cosa que hacía falta la charlamos y se solucionó. Y se cumplió todo lo convenido, por lo tanto, las dudas quedaron atrás. Todo el plantel se sintió cómodo", destacó.

Respecto del juego, señaló: "No hemos jugado tan bonito, pero fuimos efectivos, contundentes".

Como candidato y por la conformación institucional de Barrio Hospital, se generó un ambiente que ellos mismos percibían respecto del deseo generalizado.

"Lo hemos sentido y lo vi en comentarios. Atrás está el sindicato SUPA, el cual auspicia y tenemos publicidad, y su máximo representante es el principal dirigente, pero no hay nada oculto, está todo claro ahí. Molesta, tal vez, que estén mejor pagos los jugadores que en otros equipos, pero tampoco es tanto más. Les parece que quienes están en Barrio Hospital ganan fortunas, y no, sí seguro que ganan mejor que antes. Pero también, menos que algunos de Primera. Y a ese no se le pregunta de dónde saca el dinero, y todos hacen lo mismo, se manejan de la misma forma", comparó.

En cuanto a la pirámide institucional, Queti entiende que en Barrio Hospital la misma está invertida, lo cual puede permitir empezar a construir de arriba hacia abajo.

"Hay ganas de empezar a mejorar las divisiones de U19 y U21, y si eso pasa pueden caer otros en categorías más abajo. También está en análisis, si hay Tercera, que los U19 o U21 puedan jugar ahí", detalló.

Y fue más allá.

"Ojalá se pueda permanecer y si se da (competir en otro torneo superior), creo que sería hermoso, incluso para el básquet de Bahía, que se pueda nutrir, como Villa Mitre lo hizo con jugadores de acá, pero todo es potencial y charlas", adelantó.

"La diferencia -comparó-, es que un club permanece porque está, acá hoy Barrio Hospital funciona por un grupo de personas, hay que ver si conforman ese club para que pueda permanecer".

En el plano individual, reconoció estar algo cambiado.

"Los años me han vuelto un poco más contemplativo. Los años y que no te vaya mal, ayuda a que uno se sienta más seguro", opinó.

Ya se encuentra en la etapa de pre jubilación.

"Estoy disfrutando a full", resaltó.

"En casa me dicen que me ven más relajado. Y la verdad que sí", contó.

Queti también opinó respecto del entrenador "ganador".

"Ayuda a que el resto, a veces, crea un poco más. En mi caso, nunca gané en Primera y jugué dos finales, también con Bahía", asumió.

Respecto de su personalidad, asumió que quienes llegan a conocerlo descubren su mejor perfil de él.

"Como jugador era insoportable, quería ganar, no importaba el cómo; al límite. Pero de más grande, cuando fui a alguna Selección, me dijeron, 'ah, pero no eras tan jodido'. Y acá pasa más o menos lo mismo, porque ya tuve varios jugadores y se dan cuenta que no soy tan complicado, ni cabeza de termo", reconoció.

Mirá el video completo: