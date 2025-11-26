River, sobre el título de la AFA a Rosario Central: “Fue un encuentro informal“

La última reunión de la Comisión Directiva de River dejó declaraciones que alimentan la polémica por el título otorgado a Rosario Central como Campeón de Liga 2025.

El vicepresidente 2° del club de Núñez, Ignacio Villarroel detalló cómo se produjo la entrega del trofeo al equipo rosarino y desmintió la versión oficial que señalaba una decisión unánime del Comité Ejecutivo.

Según Villarroel, el encuentro en Puerto Madero no fue una reunión del Comité Ejecutivo de AFA, sino una convocatoria de la Liga Profesional, sin orden del día y de carácter meramente informativo.

“Está mal informado. No fue una reunión de Comité Ejecutivo de AFA. Fue un encuentro informal de la Liga Profesional”, aclaró el dirigente. Además, explicó que el motivo principal de la reunión fue presentar cómo se organizará el calendario de 2026.

Sin embargo, sobre el cierre y sin someterlo a votación, se informó a los presentes que habría un reconocimiento a Rosario Central por haber liderado la tabla anual. Minutos después, se concretó la entrega de la copa a Ángel Di María y a la delegación rosarina, sin consultas, votos ni consentimiento.

“Al final de la reunión, sin ponerlo a consideración, se comentó que se iba a hacer un reconocimiento a Rosario Central. Eso después se transformó, sin ningún tipo de expresión de voluntad, en lo que fue la entrega de la copa”, detalló Villarroel.

A su vez, la consagración del “Canalla” abrió la puerta a posibles reclamos, donde Vélez ya deslizó la chance de pedir reconocimiento por haber liderado la tabla anual 2024, mientras que River podría reclamar los títulos correspondientes a 2021 y 2023. (NA)