Fútbol.

Con la bahiense Delfina Lombardi, la Selección Sub 20 se midió ante Brasil en un amistoso

Fue empate sin goles en el predio Lionel Andrés Messi.

Delfina Lombardi, en el amistoso de la Selección Argentina. Fotos: AFA

Con la bahiense Delfina Lombardi, la selección argentina Sub 20 realizó el primero de los tres amistosos que tiene previsto como parte de la preparación de cara al Sudamericano, que se disputará del 4 al 28 de febrero.

En esta primera práctica, el combinado nacional igualó sin goles ante Brasil, en el partido dio inicio al triangular amistoso que se disputará en el Predio Lionel Andrés Messi.

La jugadora surgida en Bella Vista, con paso por River y que hoy se encuentra en la Universidad de Florida (FIU) en Miami, arrancó como titular en el equipo que conduce Christian Meloni.

En lo sucesivo y en busca de la puesta a punto, Argentina se medirá el lunes ante Paraguay, a partir de las 17.30.

El sábado, en tanto, a las 10, cruzarán brasileñas y paraguayas.

La ciudad.
Fútbol.
La ciudad.
La ciudad.

