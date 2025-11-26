Un raro boceto de Miguel Ángel para la Capilla Sixtina será subastado en Nueva York

Un raro boceto atribuido a Miguel Ángel y realizado como estudio para los frescos de la Capilla Sixtina será subastado en febrero por la casa Christie’s en Nueva York, con estimaciones que superan los 2 millones de dólares.

El dibujo, hecho con tiza roja y de apenas 12 centímetros, fue identificado por la especialista en arte renacentista de Christie’s, Gida Damen, durante una consulta online.

La experta reconoció rasgos característicos del maestro florentino y, aunque inicialmente se mostró escéptica por la frecuencia de consultas sobre supuestas obras de grandes nombres del Renacimiento, decidió avanzar con un análisis técnico y una investigación de procedencia.

Tras confirmar la autoría, Christie’s destacó que se trata de una pieza excepcional. Según la revista ART News, Miguel Ángel produjo miles de bocetos previos durante la preparación de la Sixtina, pero solo un número muy reducido ha sobrevivido, en su mayoría en colecciones privadas.

La casa de subastas presentará la obra al público en las próximas semanas antes de su remate, previsto para febrero en Nueva York, donde podría alcanzar una cifra récord dada su rareza y su conexión directa con uno de los proyectos artísticos más influyentes de la historia. (NA)