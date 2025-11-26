A cuatro años del crimen de Lucio Dupuy: piden que se cumpla la Ley Lucio

Este 26 de noviembre se cumplen cuatro años del crimen de Lucio Dupuy, el niño de 5 años asesinado en Santa Rosa por el que fueron condenadas su madre, Magdalena Espósito Valenti, y la pareja de ella, Abigail Páez, y el caso impulsó la Ley Lucio que motivó a su familia a reclamar hoy que la normativa “se cumpla en todos los ámbitos”.

Recientemente, el padre del menor, Christian Dupuy, expresó: “Ojalá la vida se me pase rápido para volver a verte”, sostuvo que “sigue reclamando justicia” y que el caso dejó al descubierto múltiples fallas institucionales, ya que el menor había sido atendido previamente en centros de salud por lesiones que no fueron investigadas a tiempo.

La ley fue aprobada en 2023, tras el impacto social del crimen, y obliga a capacitar de modo obligatorio a todos los funcionarios que trabajan con infancias, fortalecer los protocolos de denuncia ante situaciones de riesgo y mejorar la coordinación entre organismos provinciales y nacionales. Sin embargo, familiares del niño insistieron en que “la aplicación real todavía es insuficiente”.

En el plano judicial, continúan abiertas las causas por presunto incumplimiento de deberes de funcionarias y profesionales que intervinieron en el seguimiento del menor antes de su muerte, mientras que por el homicidio, las imputadas cumplen la pena de prisión perpetua desde hace dos años.