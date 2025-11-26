De Lautaro para Julián, en la previa del Inter-Atlético de hoy: "Estoy feliz por la vida que está viviendo"

El delantero del Inter de Milán, el bahiense Lautaro Martínez, aseguró que “está feliz por lo que está viviendo” su compatriota del Atlético de Madrid Julián Álvarez en la previa del duelo entre ambos por la quinta fecha de la Champions League de esta tarde.

El ‘Toro’ y la ‘Araña’ se verán las caras hoy a las 17, en el marco de una nueva jornada del torneo europeo.

"La relación con Julián Álvarez es bonita, de amistad, hablamos mucho. Ahora está a punto de ser padre y estoy feliz por la vida que está viviendo, cómo ayuda en la Selección Argentina. Está en un gran momento", soltó en la conferencia de prensa previa al duelo.

El conjunto italiano buscará extender su invicto perfecto ante un cuadro español que llega golpeado ya que se encuentra en la vigésima posición y, de no sumar de a tres, podría poner en peligro su clasificación a los octavos de final del certamen.

En la misma línea, Martínez remarcó: “Este miércoles seremos rivales, nos respetaremos, cada uno defenderá su equipo y su camiseta y después del partido seguramente hablaremos, pero cuando empieza el partido somos rivales".

No obstante, el bahiense no dudo en destacar que está “contento con su presente y el de los chicos argentinos", mientras volvía a señalar la buena relación que existe entre ambos campeones del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022.