Un concejal bahiense se encuentra internado en Chile

El concejal Carlos Alonso (quien entró al deliberativo local por La Libertad Avanza en 2023) se encuentra internado en Chile tras ser diagnosticado de una diverticulitis aguda con perforación de intestino.

El edil había llegado a ese país el viernes pasado para competir en una prueba de ciclismo que se realizó el domingo pasado en Puerto Varas.

Al finalizar la competencia pidió asistencia médica por un fuerte dolor abdominal y debió ser trasladado de urgencia a un hospital de Puerto Montt, donde permanece internado a la espera de que los médicos puedan contener la infección o se le realice una intervención quirúrgica en las próximas horas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Alonso ingresó hace dos años al Concejo Deliberante dentro de la lista de LLA, pero luego mantuvo diferencias internas y este año se abrió hacia un desprendimiento denominado Unión Liberal.

Este jueves hay una sesión clave en el Concejo, ya que se podría votar la ordenanza fiscal e impositiva que establece un aumento extraordinario a las empresas del Polo Petroquímico para financiar obras pluviales, además de una modificación del régimen de ALC con consecuentes subas para los contribuyentes.

El edil internado podría ser reemplazado por alguien de la misma lista en la sesión. De todos modos, si su banca queda vacía, vale aclarar que el proyecto con los aumentos necesita igual 13 votos para ser aprobado, es decir, la mayoría del cuerpo y no de los presentes debido a que se trata de una ordenanza de carácter impositivo.