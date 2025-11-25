Desvío vehicular en el excamino Sesquicentario por trabajos de Ferroexpreso Pampeano

Entre los días 1 y 5 de diciembre la empresa Ferroexpreso Pampeano estará realizando obras de reparación sobre el paso a nivel ubicado en Ruta Nacional 33 km 8,5 (excamino Parque Sesquicentenario), entre el ingreso a Villa Bordeu y Ruta Nacional 3 sur).

Debido a estas reparaciones, el tránsito vehicular se verá afectado por un desvío provisorio sobre la banquina en el mismo lugar de la obra.

A fin de evitar accidentes, la empresa solicita transitar con precaución y atendiendo a la cartelería.