Bahía Blanca | Martes, 25 de noviembre

31.6°

La ciudad.

Desvío vehicular en el excamino Sesquicentario por trabajos de Ferroexpreso Pampeano

Las obras se centran en el paso a nivel del kilómetro 8,5 entre el ingreso a Villa Bordeu y la Ruta Nacional 3 sur.

Foto: Google Maps

Entre los días 1 y 5 de diciembre la empresa Ferroexpreso Pampeano estará realizando obras de reparación sobre el paso a nivel ubicado en Ruta Nacional 33 km 8,5 (excamino Parque Sesquicentenario), entre el ingreso a Villa Bordeu y Ruta Nacional 3 sur).

Debido a estas reparaciones, el tránsito vehicular se verá afectado por un desvío provisorio sobre la banquina en el mismo lugar de la obra.

A fin de evitar accidentes, la empresa solicita transitar con precaución y atendiendo a la cartelería.

 

