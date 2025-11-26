La selección femenina de la Liga del Sur visita a Laprida
El combinado de nuestro medio se presenta desde las 17.
El seleccionado femenino de la Liga del Sur disputará hoy la segunda fecha del Torneo de la Federación Bonaerense Pampeana.
El combinado de nuestro medio visitará a Laprida a partir de las 17, en cancha de Platense.
Las dirigidas por Walter Lofrano buscarán el segundo triunfo, tras debutar con un contundente triunfo ante Olavarría por 5 a 1.
Para esta tarde, el DT eligió a las siguientes jugadoras: Agustina Collino, Yanina Suárez, Daina Uzindinger, Morena Beiteleztn, Selva Sánchez, Antonella Sanhueza, Olivia Mina de Luca, Antonella De Vega, Sofía Matos, Pilar Vidal Gatti, Victoria Nervi, Oriana Avedaño, Daniela Lara, Agustina Malaspina, Rosario Damiani, Ariana Adassus, Martina Moleker y Stefania Sueyro.
Tras el partido de hoy, la Liga será local de Tres Arroyos (el miércoles 3 de diciembre), cerrando así la primera rueda del grupo.
Luego, comenzará la segunda ronda , invirtiendo las localías los miércoles 10 y 17 y cerrando el martes 23.