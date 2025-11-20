Pilar Vidal Gatti y su debut con gol en la Selección de la Liga: "Fueron miles de emociones"

Con un contundente triunfo debutó ayer el seleccionado femenino de la Liga del Sur en el Torneo de la Federación Bonaerense Pampeana.

La victoria ante Olavarría, por 5 a 1, en cancha de Tiro Federal, marcó el esteno del eqipo y también del entrenador y varias de las jugadoras en el combinado de nuestro medio.

Una de las que se puso la camiseta de la Liga por primera vez fue Pilar Vidal Gatti, quien además marcó uno de los tantos del éxito en el Onofre Pirrone.

"Fueron miles de emociones, pero fue todo hermoso", reconoció la jugadora de Tiro Federal en El Diario Deportivo.

Su citación, contó, la tomó algo por sorpresa, lo que la hizo mas especial.

"El día que me llegó el mensaje fue todo lágrimas, no lo podía creer. Súper, súper feliz. Este año no lo tenía como objetivo, fue una felicidad a full", admitió Pili en el programa que transmite por La Nueva Play y puede verse en vivo en www.lanueva.com

"Fue una sorpresa cuando me enteré, porque este año no iba a jugar en la Liga del Sur, por la Universidad. Fue muy linda la noticia", remarcó.

Por tratarse del debut, fue una previa y un partido especial.

"Además de que hay mucha gente que a ver de todos los clubes, se trata de compartir con chicas de otros clubes y no estar con tu equipo, es otra cosa. También nos vamos conociendo en la semana, en los entrenamientos, es parte de un proceso muy largo. Es lindo porque sabemos que todas compartimos la misma pasión y que estamos representando a un montón de chicas, que muchas estaban ayer en la tribuna. Estamos representando a esa gente que está ahí afuera mirando", contó Vidal Gatti.

"Es un orgullo porque ven un montón de tu compromiso, tu sacrificio, que te eligan entre todos los clubes que hay, es un orgullo", remarcó Pilar.

Para ella, el contexto era especial también por tratarse de la cancha de su club.

"Me daba tranquilidad, era mi club, mi vestuario, mi tribuna, mi cancha. Yo conocía todo ahí y me daba más tranquilidad", admitió.

A pesar de la carga del estreno, el equipo local se fue soltando y terminó imponiéndose con tantos de Pilar, Yanina Suárez, Olivia Mina de Luca, Antonella de Vega y Sofía Matos.

"Los nervios estuvieron desde el primer minuto, pero nos fuimos acompañanado mucho, entre las compañeras y el cuerpo técnico. Pero bien, queríamos que termine el partido, porque teníamos una ansiedad tremenda", contó.

Tras este cotejo, la Liga del Sur visitará a Laprida (el miércoles 25) y luego será local de Tres Arroyos (el miércoles 3 de diciembre), las otras dos selecciones que integran el grupo.

Luego, comenzará la segunda rueda, invirtiendo las localías los miércoles 10 y 17 y cerrando el martes 23.

"Obviamente que el objetivo es salir campeón, pero como es un equipo y un cuerpo técnico nuevo, nuestro principal objetivo terminar de conocernos bien y poder armar nuestro fútbol. El salir campeón sería lo más lindo, pero el primer paso es terminar de conocernos bien y armar un lindo equipo, con un juego propio", se ilusionó Pilar.

Mirá la nota completa: