La selección femenina de la Liga del Sur debutó con un contundente triunfo ante Olavarría

El seleccionado femenino de la Liga del Sur venció esta tarde a su par de Olavarría, en el partido que marcó el debut en el Torneo de la Federación Bonaerense Pampeana.

El combinado de nuestro medio se impuso por 5 a 1 en cancha de Tiro Federal, en el encuentro correspondiente a la primera fecha de la Zona 1.

Los goles del triunfo los anotaron Yanina Suárez, Pilar Vidal Gatti, Olivia Mina de Luca, Antonella de Vega y Sofía Matos.

Para la visita, en tanto, marcó Julieta Vailati.

Este encuentro además marcó el debut de Walter Lofrano al mando del equipo, reemplazando a Juan Stallocca.

Tras este cotejo, la Liga del Sur visitará a Laprida (el miércoles 25) y luego será local de Tres Arroyos (el miércoles 3 de diciembre), las otras dos selecciones que integran el grupo.

Luego, comenzará la segunda rueda, invirtiendo las localías los miércoles 10 y 17 y cerrando el martes 23.