El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este miércoles 26 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 36 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será templado a caluroso. El viento tendrá intensidad de regular del sector Norte. La visibilidad será buena.

En la tarde el tiempo caluroso tornándose inestable. El viento tendrá intensidad de regular del sector Norte. El índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.

La noche será nubosa e inestable y se estima para media noche una temperatura de 22 grados centígrados.