Nueva suba del dólar en Bahía Blanca: a cuánto cerró su cotización este martes

El dólar oficial finalizó su cotización esta tarde a un valor promedio de $1.473 para la venta y de $1.418 para la compra en Bahía Blanca, registrando una suba de 1,45% en relación al cierre del jueves pasado.

En tanto, el dólar blue bajó hasta en $1.475 para la venta en nuestra ciudad, y se ofreció a $1.460 en las financieras de la City Porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.911 (+1,38%); el MEP cotiza a $1477,02 (+1,1%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1521,86 (+0,80 %).

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 655 puntos básicos (+3,15%).