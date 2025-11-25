La otra actividad de Franco Colapinto, que ya está en Qatar para el GP de Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto disputará este fin de semana el Gran Premio de Qatar, correspondiente a la 23ª fecha del campeonato de Fórmula 1, en el que todavía no logró sumar puntos esta temporada.

El argentino ya se encuentra en Qatar, donde aprovechó el tiempo para distenderse y jugar un partido de padel.

Premiere Padel, el circuito mundial de padel profesional oficial, publicó en sus redes sociales un video de Colapinto jugando un partido Qatar con su preparador físico, Miguel Presencia.

Colapinto viene de quedar 15° en el GP de Las Vegas, donde se vio afectado por los incidentes que se dieron en la primera curva, en la que recibió un choque en la parte trasera de su monoplaza que le generó problemas de rendimiento.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Ahora el argentino intentará dar vuelta la página para llegar de la mejor manera posible a Qatar, donde correrá por segunda vez en su carrera.