Comienza a definirse el campeonato de Fórmula 1: los horarios del GP de Qatar

El Gran Premio de Qatar, que corresponde a la 23ª fecha del campeonato de Fórmula 1 y que será clave en la lucha por el título, se llevará a cabo este fin de semana y contará con la participación del argentino Franco Colapinto (Alpine).

Este Gran Premio, que se disputará en el Circuito Internacional de Lusail (16 curvas y 5,418 kilómetros de extensión), será muy intenso, ya que también contará con una carrera sprint el sábado.

La actividad comenzará el viernes, cuando se dispute la única práctica libre entre las 10.30 y las 11.30 (hora de Argentina). Mientras que a las 14.30 iniciará la clasificación para la carrera sprint.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El sábado será una jornada clave en Qatar, ya que a las 11 será la carrera sprint, que dura un tercio con respecto a las normales y le entrega ocho puntos al ganador, siete al segundo y así sucesivamente hasta el octavo. Más tarde, a las 15, será la clasificación para la carrera principal.

Finalmente, la actividad en el GP de Qatar concluirá este domingo, con la carrera que comenzará a las 13.

El Gran Premio de Qatar podría ser clave en la lucha por el título que se disputan los pilotos de McLaren, el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri, y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

En la última fecha, que fue en Las Veas, Verstappen se quedó con el triunfo y había recortado la brecha a 42 puntos con el líder, que es Norris, aunque hubiese sido prácticamente imposible revertir aquella distancia con solo dos Grandes Premios por disputar.

Sin embargo, la FIA terminó descalificando a los pilotos de McLaren (Norris y Piastri) por una infracción en la zona del suelo de sus monoplazas, lo que generó que finalmente Verstappen y Piastri quedaran a 24 puntos de Norris.

Cronograma y horarios

Viernes 28

Práctica libre 1 a las 10.30

Clasificación sprint a las 14.30

Sábado 29

Carrera sprint a las 11

Clasificación a las 15

Domingo 30

Carrera a las 13