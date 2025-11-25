Bahía Blanca | Martes, 25 de noviembre

Lo sorprendieron robando 23 latas de cerveza gracias al alerta del sereno

El hecho ocurrió alrededor de la 1.20 en un descampado ubicado junto a la distribuidora Puertas del Sur, en el kilómetro 696 de la Ruta 3 Sur.

Personal del Comando de Patrullas aprehendió durante la madrugada a un hombre de 35 años, identificado como Facundo Jesús Morales, acusado de intentar sustraer 23 latas de cerveza de un descampado ubicado junto a la distribuidora Puertas del Sur, en el kilómetro 696 de la Ruta 3 Sur.

El hecho ocurrió alrededor de la 1.20, luego de que el sereno del lugar, un hombre de 75 años, activara el botón de pánico.

Morales fue aprehendido en el lugar y trasladado a dependencia policial para las actuaciones correspondientes, acusado de hurto en grado de tentativa.

