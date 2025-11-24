Villa Mitre y Pacífico dominaron como locales en el inicio de las semifinales de Primera
El tricolor venció a Estudiantes, 89-70 y el verde a Pueyrredón, 96-78.
Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.
Twitter: @rodriguezefe
Instagram: ferodriguez_
Villa Mitre y Pacífico defendieron su localía, ganando ampliamente en la apertura de las series semifinales -al mejor de tres-, correspondientes al segundo tramo del torneo de Primera, Aldo "Bebe" Storti.
El tricolor superó a Estudiantes, por 89 a 70 y el verde hizo lo propio ante Pueyrredón, por 96 a 68.
Los segundos partidos se disputarán el viernes, a las 21 y, en caso de ser necesario un tercer juego, será el lunes 1 de diciembre.
Villa Mitre 89, Estudiantes 70
Villa Mitre repitió ante el albo (tercera vez que le gana en la temporada), esta vez por 89 a 70.
Sin Franco Pennacchiotti, la Villa igual demostró su jerarquía individual en un plantel que se alargó y fue desgastando al albo.
Estudiantes , con un parcial de 10-0, llegó a estar arriba 38-33 (la máxima a su favor), restando 4m15 para el cierre del primer tiempo.
De todos modos, Villa Mitre se afirmó defensivamente, pudo correr, encontró diferentes variantes y estampó un parcial de 15-0 para cerrar el primer tiempo 48-38.
El aire que tomó el local le permitió oxigenarse y manejar el trámite, llegando a establecer 20 de luz (69-49), más allá que la visita insistió, logrando recortar parte de la diferencia.
Individualmente, Julián Lorca ingresando desde el banco completó 19 puntos (5-9 en dobles y 9-11 en libres), más 10 rebotes, mientras que Franco Amigo terminó con 16 unidades (4-6 en triples) y 11 recobres.
Además, Alejo Blanco cerró con 9 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias y 3 recuperos, Ignacio Alem metió 15 puntos (6-8 en dobles) y Fausto Depaoli, 4 asistencias y 8 puntos (2-3 en triples).
En el albo, Pedro Santiago convirtió 14 puntos (6-9 en dobles) y tomó 10 rebotes, a la vez que Matías Martínez aportó 12 puntos (4-6 en triples), más 4 asistencias y 4 rebotes.
En tanto que Jerónimo Mitoire metió 12 puntos (2-3 en t3 y 3-5 en t2) y Sebastián Ranieri terminó con 10 puntos y 6 rebotes.
La síntesis:
Villa Mitre (89): F. Depaoli (8), A. Blanco (9), F. Amigo (16), I. Alem (15), R. Heinrich (4), fi; J. Lorca (19), F. Harina (6), M. Iglesias (9), S. Basualdo (3), J. Jasen, L. Gómez Lepez y B. Iguacel. DT: Emiliano Menéndez.
Estudiantes (70): J. Rodríguez (4), M. Martínez (12), L. Delgado (5), P. Santiago (14), J. García (7), fi; R. Aguirre (3), S. Ranieri (10), J. Mitoire (12), J. Belleggia, A. Osinaga y L. Storni (3). DT: Ariel Ugolini.
Cuartos: Villa Mitre, 26-19; 48-38 y 69-52.
Árbitros: Eduardo Ferreyra, Marjorie Stuardo y Marcelo Gordillo.
Cancha: José Martínez (Villa Mitre).
Serie: Villa Mitre, 1-0.
Pacífico 96, Pueyrredón 68
Pacífico logró cambiar la tendencia con Pueyrredón (se habían ganado mutuamente de visitantes) y lo venció, como local, por 96 a 68.
El verde tuvo una noche de altos porcentajes en lanzamientos de tres puntos: 16 de 32. Y eso lo dejó en claro desde el mismo inicio, con 4 de 8 en el primer cuarto.
Pacífico mostró capacidad para buscar el mejor lanzamiento, sin apresuramiento, lo cual respaldó con sus porcentajes.
Buscando respuestas a eso, Pueyrredón apostó a una defensa zonal que le permitió meter un parcial de 7-0. Aunque fue inconsistente, no dañó en la pintura, apostó básicamente al tiro a distancia y no tuvo mayores chances ante un inspirado rival.
Pacífico contó con algunos jugadores en alto nivel, como Santiago Loos, quien completó 19 puntos (3-5 en triples, 3-3 en dobles y 4-6 en libres), más 6 rebotes y 4 asistencias. También, Valentín Cortés, aportando 19 unidades (4-7 en t3, 2-3 en t2 y 3-3 en t1), además de 5 rebotes.
Desde la conducción, Branco Salvatori tuvo lucidez y capacidad para administrar el juego: 8 asistencias, más 11 puntos, sumándose por momentos Francisco Mattioli (3-5 en triples) y Mateo Boccatonda (6 asistencias y 8 unidades).
En Purre, que no pudo meterse en juego, fueron momentos individuales, básicamente, de Carlos Balmaceda (10 rebotes y 8 unidades), Damián Carci (4-11 en triples) y Lucas Lucchetti (12 puntos y 7 rebotes).
La síntesis:
Pacífico (96): B. Salvatori (11), F. Mattioli (9), V. Cortés (19), S. Loos (19), T. Sagarzazu (8), fi; M. Boccatonda (8), J.C. Redivo (5), I. Errazu (9), Genaro Pisani (2), Gino Pisani (3), M. Padilla (3) y G. Lucas. DT: Mauro Richotti.
Pueyrredón (68): D. Carci (16), L. Lucchetti (12), N. Renzi (7), G. Mallemaci (5), C. Balmaceda (8), fi; A. Pan (6), G. Gerhardt (5), G. Sagasti (3), G. Brescia (2), B. Borda (4), F. De Tina y V. La Colla. DT: Andrés Iannamico.
Cuartos: Pacífico, 20-15; 44-36 y 66-52.
Árbitros: Alejandro Ramallo, Sebastián Giannino y Juan Agustín Matías.
Cancha: William Harding Green (Pacífico).
Serie: Pacífico, 1-0.