Villa Mitre y Pacífico dominaron como locales en el inicio de las semifinales de Primera

Cortés fue uno de los goleadores de Pacífico, que anotó 16 de 32 en triples. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Villa Mitre y Pacífico defendieron su localía, ganando ampliamente en la apertura de las series semifinales -al mejor de tres-, correspondientes al segundo tramo del torneo de Primera, Aldo "Bebe" Storti.

El tricolor superó a Estudiantes, por 89 a 70 y el verde hizo lo propio ante Pueyrredón, por 96 a 68.

Jorge García choca con Ramiro Heinrich.

Intentando hacer pie, Boccatonda se engancha con Gerhardt.

Los segundos partidos se disputarán el viernes, a las 21 y, en caso de ser necesario un tercer juego, será el lunes 1 de diciembre.

Villa Mitre 89, Estudiantes 70

Villa Mitre repitió ante el albo (tercera vez que le gana en la temporada), esta vez por 89 a 70.

Sin Franco Pennacchiotti, la Villa igual demostró su jerarquía individual en un plantel que se alargó y fue desgastando al albo.

Pedro Santiago se encontró con Heinrich y se desprende del balón.

Estudiantes , con un parcial de 10-0, llegó a estar arriba 38-33 (la máxima a su favor), restando 4m15 para el cierre del primer tiempo.

De todos modos, Villa Mitre se afirmó defensivamente, pudo correr, encontró diferentes variantes y estampó un parcial de 15-0 para cerrar el primer tiempo 48-38.

Nacho Alem encara a Pedro Santiago.

El aire que tomó el local le permitió oxigenarse y manejar el trámite, llegando a establecer 20 de luz (69-49), más allá que la visita insistió, logrando recortar parte de la diferencia.

Individualmente, Julián Lorca ingresando desde el banco completó 19 puntos (5-9 en dobles y 9-11 en libres), más 10 rebotes, mientras que Franco Amigo terminó con 16 unidades (4-6 en triples) y 11 recobres.

Agazapados: Alejo Blanco y Matute Martínez.

Además, Alejo Blanco cerró con 9 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias y 3 recuperos, Ignacio Alem metió 15 puntos (6-8 en dobles) y Fausto Depaoli, 4 asistencias y 8 puntos (2-3 en triples).

Fausto Depaoli pasó a Julián Rodríguez y lo espera Lucas Delgado.

En el albo, Pedro Santiago convirtió 14 puntos (6-9 en dobles) y tomó 10 rebotes, a la vez que Matías Martínez aportó 12 puntos (4-6 en triples), más 4 asistencias y 4 rebotes.

Sale el pase de Sebastián Ranieri a espaldas de Depaoli.

En tanto que Jerónimo Mitoire metió 12 puntos (2-3 en t3 y 3-5 en t2) y Sebastián Ranieri terminó con 10 puntos y 6 rebotes.

La síntesis:

Villa Mitre (89): F. Depaoli (8), A. Blanco (9), F. Amigo (16), I. Alem (15), R. Heinrich (4), fi; J. Lorca (19), F. Harina (6), M. Iglesias (9), S. Basualdo (3), J. Jasen, L. Gómez Lepez y B. Iguacel. DT: Emiliano Menéndez.

Estudiantes (70): J. Rodríguez (4), M. Martínez (12), L. Delgado (5), P. Santiago (14), J. García (7), fi; R. Aguirre (3), S. Ranieri (10), J. Mitoire (12), J. Belleggia, A. Osinaga y L. Storni (3). DT: Ariel Ugolini.

Cuartos: Villa Mitre, 26-19; 48-38 y 69-52.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Marjorie Stuardo y Marcelo Gordillo.

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

Serie: Villa Mitre, 1-0.

Pacífico 96, Pueyrredón 68

Pacífico logró cambiar la tendencia con Pueyrredón (se habían ganado mutuamente de visitantes) y lo venció, como local, por 96 a 68.

El verde tuvo una noche de altos porcentajes en lanzamientos de tres puntos: 16 de 32. Y eso lo dejó en claro desde el mismo inicio, con 4 de 8 en el primer cuarto.

Iñaki Errazu grita la conversión que levanta al público local.

Pacífico mostró capacidad para buscar el mejor lanzamiento, sin apresuramiento, lo cual respaldó con sus porcentajes.

Buscando respuestas a eso, Pueyrredón apostó a una defensa zonal que le permitió meter un parcial de 7-0. Aunque fue inconsistente, no dañó en la pintura, apostó básicamente al tiro a distancia y no tuvo mayores chances ante un inspirado rival.

El pibe Gerhardt fue uno de los que tuvo algún buen pasaje.

Pacífico contó con algunos jugadores en alto nivel, como Santiago Loos, quien completó 19 puntos (3-5 en triples, 3-3 en dobles y 4-6 en libres), más 6 rebotes y 4 asistencias. También, Valentín Cortés, aportando 19 unidades (4-7 en t3, 2-3 en t2 y 3-3 en t1), además de 5 rebotes.

¿Sube? Sagarzazu contra Mallemaci, Renzi y Pan.

Desde la conducción, Branco Salvatori tuvo lucidez y capacidad para administrar el juego: 8 asistencias, más 11 puntos, sumándose por momentos Francisco Mattioli (3-5 en triples) y Mateo Boccatonda (6 asistencias y 8 unidades).

Carlos Balmaceda se mide con Genaro Pisani.

En Purre, que no pudo meterse en juego, fueron momentos individuales, básicamente, de Carlos Balmaceda (10 rebotes y 8 unidades), Damián Carci (4-11 en triples) y Lucas Lucchetti (12 puntos y 7 rebotes).

Arrancó Carci, acompañado por Boccatonda.

La síntesis:

Pacífico (96): B. Salvatori (11), F. Mattioli (9), V. Cortés (19), S. Loos (19), T. Sagarzazu (8), fi; M. Boccatonda (8), J.C. Redivo (5), I. Errazu (9), Genaro Pisani (2), Gino Pisani (3), M. Padilla (3) y G. Lucas. DT: Mauro Richotti.

Pueyrredón (68): D. Carci (16), L. Lucchetti (12), N. Renzi (7), G. Mallemaci (5), C. Balmaceda (8), fi; A. Pan (6), G. Gerhardt (5), G. Sagasti (3), G. Brescia (2), B. Borda (4), F. De Tina y V. La Colla. DT: Andrés Iannamico.

Cuartos: Pacífico, 20-15; 44-36 y 66-52.

Árbitros: Alejandro Ramallo, Sebastián Giannino y Juan Agustín Matías.⁩

Cancha: William Harding Green (Pacífico).

Serie: Pacífico, 1-0.