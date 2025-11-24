“En honor a...”: Milei exhibió una camiseta de un club argentino en plena polémica con AFA

La polémica desatada en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por el "pasillo de espaldas" que los jugadores de Estudiantes de La Plata le hicieron a Rosario Central sumó un inesperado protagonista: el presidente Javier Milei.

En medio de la investigación iniciada por el Tribunal de Disciplina de la AFA contra el club y sus jugadores, el mandatario utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para sentar una clara postura en favor del “Pincha”.

Desde la Quinta de Olivos, Milei tuiteó una foto de la camiseta de Estudiantes, acompañada de un mensaje conciso que hace referencia a una de las figuras más importantes de la historia del club. "Honor a la Escuela de Don Osvaldo. Fin", escribió.

La frase alude directamente a Osvaldo Zubeldía, el histórico entrenador que marcó una era en el club platense y sentó las bases de su identidad futbolística, conocida popularmente como "La Escuela de Estudiantes".uo+kaw

El gesto del Presidente es un respaldo público al club en un momento sensible, justo cuando la AFA evalúa aplicar sanciones a la dirigencia y a los futbolistas de Estudiantes por incumplir el protocolo de reconocimiento al "Campeón de Liga 2025" (título obtenido por Central a través de la controvertida tabla anual).

La publicación de Milei añade un elemento político a una disputa que ya era intensa en el ámbito deportivo y reglamentario.