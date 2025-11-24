Cómo se gestó el polémico pasillo de espaldas de Estudiantes a Rosario Central

Después de la polémica que se desató por el título de “Campeón de Liga 2025” que la AFA le otorgó a Rosario Central por ser el equipo que más puntos sumó a lo largo del año, una imagen que se produjo en el Gigante de Arroyito generó alto impacto.

En el momento del ingreso del conjunto local en la previa al duelo por los octavos de final del Torneo Clausura, los titulares Estudiantes de La Plata se posicionaron para hacer el pasillo que se le ofrece a los campeones, pero se pusieron de espaldas frente al paso de Ángel Di María y compañía.

La postal provocó todo tipo de comentarios y fue el cronista de campo de juego para la TV Federico Bueno, de ESPN, quien brindó detalles de la decisión que tomó el Pincha tras la medida.

Según relató el periodista que cubrió a la visita, el club “liberó a sus jugadores” a nivel institucional, pero Juan Sebastián Verón se reunió con una parte del plantel: “Tuvo una charla con los referentes y les dio su opinión. Les sugirió un pasillo de espaldas y brazos cruzados”, explicó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En la misma línea, el cronista contó que se le informó a la Liga Profesional que se cumpliría con la disposición emitida en la previa al compromiso, pero no se precisó de qué manera se haría, mencionó Bueno en la transmisión oficial de ESPN Premium.

Justamente, en el show de la señal llamado Fútbol 1 que conducen Martín Souto y Matías Martin, mostraron detalles de lo sucedido en el estadio canalla. “Si estamos obligados, no quedará otra”, mencionó en la antesala del duelo el defensor pincha Leandro González Pírez.

Luego de eso, en el programa pasaron unas imágenes que marcaron cómo se gestó el pasillo de espaldas de los jugadores de Estudiantes. En un primer saludo entre Lucas Alario y Di María, se ve como el ex delantero de River Plate le dice algo al oído a Fideo y a Fatura Broun. Además, el propio marcador central del conjunto que dirige Eduardo Domínguez se acercó para saludar al arquero local.

“Está, dale”, remarcaron que mencionó Broun tras un abrazo entre ambos en el segmento de la señal. “Lea”, lo llamó Fernando Muslera a Pírez, a lo que uno de los referentes del Pincha respondió: “Sí, tranquilo”, como dando a entender que dio aviso de lo que sucedería minutos más tarde.

En el final del resumen que mostró ESPN, se puede ver cómo los jugadores de Estudiantes formaron para hacer el ya famoso pasillo y uno de los que dio la orden de darse vuelta fue el autor del único gol del partido, Edwuin Cetré. “Ahora, ahora”, dijo el atacante mientras la cámara capturaba el momento.

Frente a lo sucedido, es importante destacar que tras la confirmación de la consagración del Canalla por ser el mejor equipo en la Tabla Anual de Primera División, la Liga Profesional de Fútbol emitió un comunicado en el que se establecía: “Tal como se viene realizando en las competencias organizadas por la LPF. En la salida de los equipos, se realizará un pasillo entre jugadores visitantes y niños escolta correspondientes, para recibir al recientemente designado ‘Campeón de Liga 2025’”.