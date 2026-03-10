Todos los ganadores del GP de China de Fórmula 1, donde Colapinto tendrá su próximo desafío

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) dirá presente este fin de semana en el Gran Premio de China, correspondiente a la segunda fecha del campeonato de Fórmula 1.

Este Gran Premio se disputa en el Circuito Internacional de Shanghái, que tiene una extensión de 5,451 kilómetros y además cuenta con 16 curvas.

La primera edición del GP de China fue en 2004 y el ganador fue el brasilero Rubens Barrichello, que en aquel entonces representaba a Ferrari. De todas maneras, el piloto más ganador en este circuito es el británico Lewis Hamilton, gracias a sus victorias en 2008, 2011, 2014, 2015, 2017 y 2019.

Al año siguiente, el ganador fue el español Fernando Alonso, mientras que en 2006 y 2007 se impuso Ferrari, primero a través del alemán Michael Schumacher y luego con el finlandés Kimi Raikkonen.

Entre 2008 y 2011 el dominio fue de McLaren, gracias a los triunfos de los británicos Lewis Hamilton (2008 y 2011) y Jenson Button (2010). En el medio, el alemán Sebastian Vettel consiguió su única victoria en el país asiático en 2009.

A su vez, la escudería que más dominó en este Gran Premio fue Mercedes, que entre 2012 y 2019 ganó seis de las ocho carreras que se disputaron (Nico Rosberg en 2012 y 2016 y Lewis Hamilton en 2014, 2015, 2017 y 2019). En dicho periodo, los únicos que se interpusieron en la hegemonía del equipo alemán fueron Fernando Alonso en 2013 y el australiano Daniel Ricciardo en 2018.

Entre 2020 y 2023 este Gran Premio no se disputó debido a la pandemia de Covid-19, por lo que volvió recién en 2024, cuando se impuso el neerlandés Max Verstappen a bordo de su Red Bull.

Por último, la edición 2025 del GP de China quedó en manos del australiano Oscar Piastri (McLaren).

Todos los ganadores del GP de China

2004: Rubens Barrichello (Ferrari)

2005: Fernando Alonso (Renault)

2006: Michael Schumacher (Ferrari)

2007: Kimi Raikkonen (Ferrari)

2008: Lewis Hamilton (McLaren)

2009: Sebastian Vettel (Red Bull)

2010: Jenson Button (McLaren)

2011: Lewis Hamilton (McLaren)

2012: Nico Rosberg (Mercedes)

2013: Fernando Alonso (Ferrari)

2014: Lewis Hamilton (Mercedes)

2015: Lewis Hamilton (Mercedes)

2016: Nico Rosberg (Mercedes)

2017: Lewis Hamilton (Mercedes)

2018: Daniel Ricciardo (Red Bull)

2019: Lewis Hamilton (Mercedes)

2024: Max Verstappen (Red Bull)

2025: Oscar Piastri (McLaren)