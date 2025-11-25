Aprehendieron al ladrón que había sustraído una bicicleta del club 9 de Julio
El sospechoso fue identificado tras el análisis de cámaras de seguridad. También se lo vinculó a otro hecho similar en Bahiense del Norte.
Personal del Gabinete Investigativo de la comisaría Segunda aprehendió este lunes a Marco Luis Cancelo, de 43 años, acusado de haber robado una bicicleta en el club 9 de Julio.
El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de la institución ubicada en Charlone y 9 de Julio. Según información oficial, a partir del análisis de dichas imágenes y de tareas encubiertas, los efectivos lograron localizar al ladrón y concretar su detención.
El procedimiento permitió además vincularlo a otro episodio ocurrido en Maldonado al 100, donde una mujer mayor denunció que le habían robado dinero y joyas. La víctima reconoció al sospechoso, dado que previamente había realizado tareas de limpieza en su domicilio.
Asimismo, Cancelo posee amplios antecedentes penales por delitos contra la propiedad. No es la primera vez que queda grabado en un hecho similar: a comienzos de este año ya había sido detenido por la sustracción de una bicicleta en el club Bahiense del Norte, episodio que también fue registrado por cámaras.
El aprehendido quedó a disposición de la UFIJ Nº 2 y del Juzgado de Garantías en turno del Departamento Judicial local, en el marco de las actuaciones correspondientes.