Gimnasia le ganó a Unión en Santa Fe y se metió en cuartos de final

Gimnasia derrotó a Unión por 2 a 1 al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio 15 de Abril de Santa Fe, por los octavos de final del Torneo Clausura 2025.

Los goles del “Lobo” fueron convertidos por el delantero Manuel Panaro, a los 18 minutos, y el defensor Enzo Martínez, en 23 minutos de la primera parte, mientras que el atacante Cristian Tarragona descontó en ocho minutos del complemento.

Con el triunfo, el conjunto que dirige Fernando Zaniratto se metió entre los ocho candidatos al título y se medirá con Barracas Central, por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025.