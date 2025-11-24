Pago Chico: una discusión entre vecinas terminó con una mujer detenida

Policías del Destacamento Villa Arias aprehendieron a una mujer acusada de entrar a la casa de su vecina y agredirla.

El hecho ocurrió ayer a la tarde, durante una discusión en el lote 34, del barrio cerrado de Pago Chico.

La detenida fue identificada como Yamila Rizzo, de 37 años.

Según informaron desde la Comisaría puntaltense, Rizzo ingresó de manera abrupta al domicilio de una vecina del barrio y la agredió provocándole lesiones, además de causar daños en el interior.

Quedó a disposición de la Fiscalía Nº 15 por violación de domicilio, lesiones y daños.