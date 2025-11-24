Aprehendieron a un hombre por violar restricción perimetral en el barrio Rosendo López

Un hombre de 38 años fue aprehendido este lunes a la madrugada luego de presentarse en el domicilio de su expareja en Newton al 2800, del barrio Rosendo López, incumpliendo una medida cautelar de restricción perimetral vigente.

El detenido, identificado como Luciano Colisino, ingresó al domicilio en mención sobre las 4 de la mañana a bordo de una motocicleta Suzuki. El personal policial del Comando de Patrullas procedió a su aprehensión en el interior de la vivienda.

Al verificar sus datos, se constató que sobre Colisino pesaba un perímetro de restricción activo desde el 13 de noviembre.

Además, la motocicleta fue secuestrada por infracción a varios artículos de la Ley de Tránsito, quedando el acusado a disposición de la Justicia.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas.