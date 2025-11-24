Martín Fierro Latino 2025: la lista completa con todos los ganadores
Las estrellas más importantes de la televisión y el streaming de la región se reunieron en Miami.
Este domingo se llevaron adelante los Martín Fierro Latino 2025 en el JW Marriott de Brickell de Miami y las celebridades de la televisión y el streaming de la región se reunieron para celebrar una noche cargada de emoción.
Durante la ceremonia, el conductor chileno Martín Cárcamo de quedó con el ansiado Martín Fierro Latino de Oro y cerró el evento que, gracias al sistema de postulaciones abiertas, incluyó 40 nominaciones de argentinos.
Todos los ganadores
Actualidad e Interés General
- Presidentes, más allá del poder - Canal 4 (URUGUAY)
- La Clave con Alfredo Leuco - DNEWS (LATINOAMÉRICA) - GANADOR
- Siéntese quien pueda - Univisión (USA)
- Desayuno Americano - América TV (ARGENTINA)
- LAM, Mandarina Contenidos, América (ARGENTINA)
Talk Show
- Desiguales - Univision (USA) - GANADOR
- Carmen Gloria a tu servicio - TVN (CHILE)
- Directo con Teuteló - América TeVe (USA)
Mejor Presentador
- Daniel Fuenzalida - TVN (CHILE)
- Samir Saba - RTVD (REPUBLICA DOMINICANA)
- Sergio Goycochea - DSPORTS (LATINOAMERICA) - GANADOR
- Martin Cárcamo - Canal 13 (CHILE)
- Sebastian Vignolo ESPN (ARGENTINA)
Mejor Presentadora
- Maria Luisa Godoy - TVN (CHILE)
- Priscila Vargas - Canal 13 (CHILE) - GANADORA
- Pamela David - América (ARGENTINA)
- Karina Vimonte - Vive TV (ARGENTINA)
Columnista / Cronista Exteriores
- José María Del Pino - Canal 13 (CHILE)
- Andrea Estévez - Univisión - (USA)
- Jerónimo Mura - Telemundo (USA) - GANADOR
- Oscar Pyzyk - Mega TV (USA)
Reality Show
- Mundos Opuestos - Canal 13 (CHILE) - GANADOR
- Esto es guerra - América Televisión (PERÚ)
- La Isla - Telemundo (USA)
Noticiero
- DNEWS al Día, con Darío Mizrahi - DNEWS (LATINOAMERICA) - GANADOR
- Las Noticias Prime- Teleonce (PUERTO RICO)
- La entrevista - EVTV Miami (USA)
- América Noticias, 2da Edición – América TV (PARAGUAY)
Labor Periodística
- Martín Campos Witzel - Canal 26 (ARGENTINA)
- Melisa Zurita - TN, Telecinco, CNN (USA)
- Mauro Szeta - América TV (ARGENTINA) - GANADOR
Magazine
- El Medio Día - TVN (CHILE)
- Directo con Teuteló - América TeVe (USA) - GANADOR
- Tu día CANAL 13 (CHILE)
- A la Tarde - América TV (ARGENTINA)
- DDM, El diario de Mariana, Mandarina Contenidos, América TV (Argentina)
Programa musical en TV y Plataformas
- Mi nombre es - TVN (CHILE)
- Plim, Plim - El canal de Plim Plim (USA)
- REALM26 - RealM26 Youtube (USA) - GANADOR
Salud, Bienestar y Estilo de Vida en TV y Plataformas
- Celia Antonini - Divulgadora sobre salud Mental - A24 - América - Canal 9 (ARGENTINA)
- ADN Buena Salud - América TV (ARGENTINA) - GANADOR
- El Enemigo Invisible - Telemundo 44 (USA)
- Drbeauty - Canal Net / Caras (ARGENTINA) - GANADOR
- Charla y Matecito - Youtube (ARGENTINA)
- Es lo que hay - Youtube – (PERÚ)
Viajes y Turismo TV
- Todos Podemos Viajar - NETV (ARGENTINA)
- Tenés que ir - Canal 9 (ARGENTINA) - GANADOR
- El Clan, en busca de la Aventura - Canal 13 (CHILE)
Producción Integral
- Cobertura Mundial de Clubes - DSPORTS – (LATINOAMÉRICA)
- Hablemos por hablar - Vorterix (ARGENTINA)
- Familia Narco - DNEWS – (LATINOAMÉRICA)
- Secretos verdaderos - América TV (ARGENTINA) - GANADOR
- La Casa del Kun Aguero (ESPN)
Humor y Entretenimiento
- Ahora Caigo - TVN (CHILE) - GANADOR
- El Toro loco TV Show - Mega TV (USA)
- Cien Mexicanos Vip - Azteca UNO (MÉXICO)
Mejor Conducción Radio AM/FM
- Diego Bas - Actualidad Radio (USA) - GANADOR
- Carolina Resch - La Poderosa (USA)
- Rodo Herrera - Radio Colonia (Argentina-Uruguay)
Programa de Radio AM/FM
- Con sabor argentino - Actualidad Radio (USA)
- Discorama - Radio con Vos (ARGENTINA)
- Frecuencia Show - Radio Vox (ARGENTINA)
- Florida al Dia - América Radio (USA) - GANADOR
Influencer
- Gonzalo Gobich (USA)
- Juan de Montreal (USA) - GANADOR
- José Gonzalo Bulacio (USA)
- Alexander Otaola (USA)
- German Pinteño (ARGENTINA)
- Brisa Florentín (ARGENTINA)
Revelación
- Andrea Vanesa Aspromonte - SPROM YOUTUBE (ARGENTINA)
- Alexia Ferro - Buscando a Messi (USA)
- Manuel Cabrera - Con los amis Podcast (USA) - GANADOR
- Maru Gandolfo - Chicas Guapas - Rosa Marchita (Argentina)
- Antonella Fredianelli - TyC Sports Internacional (USA)
Contenido de Actualidad en Plataformas
- El Arranque - Radio Zónica (ARGENTINA)
- Inmigración TV - Youtube (USA)
- Esteban Mirol - Youtube (ARGENTINA) - GANADOR
Programa Deportivo en Televisión
- Modo Fútbol - Telemundo (USA)
- Sportscenter - ESPN – (ARGENTINA) - GANADOR
- Club Miami - TYC Sports Internacional (USA)
- Fútbol Total - DSPORTS (LATINOAMÉRICA)
- F90 - ESPN (ARGENTINA)
- F12 - ESPN (ARGENTINA)
Programa de Espectáculos en Televisión
- SQP, Sálvese quien pueda, Mandarina Contenidos, América (ARGENTINA)
- Mi Mejor versión - Magazine TV (ARGENTINA)
- Intrusos - América TV (ARGENTINA) - GANADOR
Contenido de Investigación Periodística en Plataformas
- Fabio Ostroviecki - Youtube (ARGENTINA)
- Héctor Rossi Trasnoche Paranormal - Youtube (ARGENTINA) - GANADOR
- Esteban Mirol (ARGENTINA)
Latinos por el Mundo
- Alexander Otaola - Cubanos por el mundo (USA) - GANADOR
- Roxana Salerno (USA)
- Lucas Hudak - Travel Luke (ARGENTINA)
- Julio Oyhanarte - InmigracionTV (USA) - GANADOR
- Ariel Leguiza - Gastrotur, Argentina por el mundo - Youtube (ESPAÑA)
Presentador/a Viajes y Turismo TV y Plataformas
- Mirtha Edith Gómez “Mundo Visual” (ARGENTINA) - GANADOR
- Cristhian Gassmann - Miamix Viajes y Turismo (USA)
- Florencia Pereyra - Miami Riders (USA)
Canal de Streaming
- Radio Zónica (ARGENTINA) - GANADOR
- Las lenguas de Señas TV (PARAGUAY)
- Con los amis Podcast (USA)
- RealM26 (USA)
- DGO STREAM (LATINOAMERICA) - GANADOR
Documental en Plataformas
- Tiempo de Florecer - Stefani Gamboa TV (USA)
- Cubanos por el Mundo - Alex Otaola Youtube (USA)
- Área 51, estuve allí y esto fue lo que encontré - Jany González Youtube(USA)
- Adolfo Cambiaso, el nombre del Polo - Disney + (USA) - GANADOR
Programa Infantil en TV y Plataformas
- La granja de Zenón, Reino Infantil - Youtube - (USA)
- Moster Buu Band - Youtube (ARGENTINA)
- Plim Plim - El canal de Plim Plim - Youtube (USA) - GANADOR
- Efecto N - “TVN” (CHILE)
Contenido Argentino en Estados Unidos
- Club Miami - TYC Sports Internacional (MIAMI) - GANADOR
- Sin Pistas - SIN PISTAS TV (USA)
- Inmigración TV - Inmigración TV Youtube (USA)
- El Show del Pastor y Juancito - Leo Miami Sports (USA)
Contenido de Inteligencia Artificial en TV y Plataformas
- Ciencia, Innovación y tecnología (TV4.0 - Youtube ) (ARGENTINA)
- Furor Studio - La Mary con Susana Giménez - (Telefe) (ARGENTINA) - GANADOR
- IA para el Mundo - (StreamIA - Youtube) (ARGENTINA)
Contenido Deportivo en Plataformas
- Transmisión Inter Miami - Deportes Radio 760 (USA)
- Copa potrero (ESPN Argentina) - GANADOR
- Mundial sobre Ruedas sobre ruedas DGO STREAM (LATINOAMERICA)
Contenido de Espectáculos en Plataformas
- Visionshow - Instagram - Youtube (ARGENTINA) - GANADOR
- All Acces - DGO STREAM (LATINOAMERICA)
- Entre Maite y Mate con Maite Peñoñori - Youtube (USA)
- Dann Creator - @danncreator - Instagram (USA)