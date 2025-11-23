Vientos de hasta 70km/h: nueva alerta amarilla para Bahía Blanca y la zona

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una nueva alerta amarilla por fuertes vientos para Bahía Blanca y todo el Sudoeste Bonaerense.

La advertencia rige para la madrugada del lunes.

Contempla los distritos de Patagones, Villarino, Puan, Bahía Blanca, sur de Coronel Dorrego, Monte Hermoso, Saavedra, Coronel Rosales, Tornquist y Coronel Suárez. También involucra al este de la provincia de La Pampa.

Según el ente, entre la medianoche del domingo y las 6 del lunes, el área podría ser afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

Por ello, se emitió una serie de recomendaciones, entre las que se encuentran evitar salir a la calle; retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, y cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

También se pide no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, y tener precaución al conducir.