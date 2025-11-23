Noroeste: aprehendieron a dos jóvenes con 24 caños de bronce robados

La mañana de este domingo, alrededor de las 7:30, personal del Comando de Patrullas procedió a la aprehensión de Elías Ezequiel Mancilla (21) y Rubén Gustavo Zapata (32) en la intersección de Pacífico y Blandengues, donde se les secuestró una bolsa que contenía 24 caños de bronce pertenecientes a reguladores de gas de distintas viviendas.

Durante un relevamiento realizado previamente en el sector, los efectivos constataron que varios nichos de gas se encontraban abiertos, situación que motivó el operativo y permitió localizar a los sospechosos con el material sustraído.

Las autoridades trabajan ahora para establecer quiénes son los damnificados y evaluar el alcance del robo en el barrio Noroeste, dado que aún se desconoce cuántas viviendas resultaron afectadas.

Los dos aprehendidos, junto con los elementos secuestrados, fueron trasladados a la comisaría Quinta, donde quedaron a disposición de la UFIJ Nº 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca bajo cargos por robo y violación del artículo 194 del Código Penal.