“A veces una tiene que aprender cosas”, dijo Lourdes Fernández sobre la detención de su expareja

Los últimos días fueron bastante movidos para las Bandana. En medio de la emoción y entusiasmo por su regreso a los escenarios tras 11 años de espera, Lourdes Fernández, Virginia Da Cunha y Valeria Gastaldi se molestaron con Lissa Vera porque no quiso participar de las notas de prensa.

Hace casi un mes, Leandro García Gómez, ex de Lourdes, fue detenido tras la denuncia de violencia de género que le hizo Lissa, porque notó que su amiga estaba en peligro. Sobre este momento, la cantante que mantuvo en vilo a la Argentina, reflexionó sobre la importancia de la banda: "Es hermandad y tener este proyecto por delante es vida. La gente atrás de la cámara es un apoyo increíble, mi familia... estuvo más que claro que hubo una contención increíble".

“La vida solo cuesta vida... hay veces que uno tiene que aprender cosas, desgraciadamente, a veces uno no las aprende de manera benévola, pero de eso se trata también Bandana", concluyó Fernández.

El domingo 23 de noviembre, Bandana hace su regreso. Si es que se termina llevando a cabo... Hoy, todo es conflicto en el grupo pop, ya que Lissa Vera decidió no asistir a las notas de prensa, y Lourdes Fernández la acusó de mentirosa.

Mientras Lissa estaba haciendo un móvil para LAM (América), Virginia Da Cunha, Fernández, y Valeria Gastaldi le escribieron a Ángel de Brito para que el conductor le preguntara a la artista por qué no fue a los compromisos con los medios y salió a hablar sola.

“Doy la nota porque estoy en mi casa, sentada en el sillón, descansando, que no es lo mismo que el itinerario de estar 80 horas en un lugar que no es mío, con cámaras, maquillaje, peinado y traslado de ganado en una camioneta”, disparó.

“Me está escribiendo Lourdes, me dice ‘nunca me llamó para saber cómo estaba yo. Miente’”, leyó el presentador el mensaje de Fernández, quien hacía referencia a lo que pasó con Leandro García Gómez, su exnovio, actualmente preso.

“Si yo ya sé cómo está, se tiene que recuperar. Yo le preguntaba a su entorno cómo estaba, tengo las capturas de pantalla. Obviamente, ella no me iba a querer escuchar y ahora resulta que se acuerda de que no le escribí. Le dejé espacio. Es lo normal, es lo que me aconsejaron”, se defendió Vera.

Y siguió: “Yo sabía que en algún momento me la iba a cruzar, y si ella estaba preparada para hablar del tema, yo iba a estar receptiva”.

Acto seguido, Lissa planteó una teoría de por qué Lourdes está tan enojada con ella: “A denunciar (a Leandro García Gómez) fui yo sola, entonces está como todo el tiempo tratando de achacarme, de dejarme mal parada ¿En concepto de qué quiere dejarme mal parada? ¿De que no me importó? Si no me hubiese importado, yo no hubiese ido a hacer esa denuncia". (Con información de TN)