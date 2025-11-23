"Es una sensación muy rara el ponerte la camiseta y jugar en contra de tus amigos"

Hace dos años que por razones de estudio el bahiense Baltasar Boado Hansen se radicó en suelo marplatense. Nada fuera de lo común, de no ser porque su formación deportiva y proyección en rugby la llevó a cabo en Sociedad Sportiva y hoy juega en Mar del Plata Club, flamante pentacampeón del Regional Pampeano A.

La semana pasada el tercera línea ingresó en el segundo tiempo de la final ante Sporting y se dio el gusto de coronarse en el equipo pentacampeón y más ganador del TRP A con 10 títulos en 16 ediciones.

"Es una semana muy linda, todavia estamos hablando de lo que se logró esta temporada" dijo Baltasar en diálogo con El Diario Deportivo, que se emite a través de lanueva.com de lunes a viernes a las 14.

"Fue una sensación rara porque al estar como suplente capaz que no estás adentro viviéndolo y tampoco afuera disfrutando de todo el espectáculo en sí, sino que tenés esa ansiedad de querer entrar y a la vez observás que el partido se define en detalles. El partido era para cualquiera", recordó Boado Hansen sobre la victoria de "Mardel" por 24-19.

Avanza Baltasar con la pelota bajo el brazo, en un ataque de Mar del Plata Club. Foto: prensa Mar del Plata Club.

El jugador, de 21 años, habló de su formación en Sociedad Sportiva, donde su papá Agustín jugó en Las Palomas y hoy es uno de los entrenadores del plantel superior.

"Arranqué cuando era muy chico en Jardin Blanco, la escuelita de Sportiva. Y a partir de M10 hasta plantel superior jugué toda la vida en Sportiva. Jugué un año en plantel superior y por motivos de estudio y demás me vine a vivir acá", dijo.

"Los entrenadores que más me marcaron fueron Federico Lerner, Tomás Aguirre, Alejandro Galmarini, `El Chino´ García Pereyra, `Chicho Derro´, Felipe Arza, `El Martu´ Martínez Gambino y `El Chango´ Aráoz", agregó.

Es por eso que lo une una amistad de años con jugadores de su misma camada en el club bahiense a los que tuvo que enfrentar.

"Es una sensación muy rara... Compartir el torneo contra el club en el que jugaste toda la vida... Osea, jugar toda la vida de un lado y que al otro año te toque en el club rival. Si bien (Mar del Plata-Sportiva) no es un clásico, es de los partidos más complicados. Es una sensación muy rara el ponerte la camiseta y jugar en contra de tus amigos", dijo.

