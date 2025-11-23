El Inter Miami visita al FC Cincinnati por los playoffs de la MLS

El Inter Miami, con Lionel Messi, visita a las 19 al FC Cincinnati, por la ida de las semifinales de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS).

El encuentro se disputará en el TQL Stadium, que tiene capacidad para 26 mil espectadores, será arbitrado por el canadiense Drew Fischer y se podrá ver a través de Apple TV.

El Inter Miami llega a este cruce en un gran momento, ya que Messi atraviesa una tremenda racha goleadora y viene de eliminar en los cuartos de final de Conferencia a Nashville luego de tres encuentros.

Previamente, en la Temporada Regular, los dirigidos por Javier Mascherano habían terminado terceros en la Conferencia Este con 65 puntos, al igual que su próximo rival.

El FC Cincinnati, por su parte, viene de eliminar al Columbus Crew también después de tres partidos en los que ganó dos y perdió el restante.

De cara a este encuentro, Mascherano podrá contar con todas sus figuras de “Las Garzas” para que estén desde el inicio.

Además, los argentinos Rodrigo De Paul y Lionel Messi llegarán muy descansados ya que en la fecha FIFA con la Selección argentina solo jugaron contra su par de Angola en un partido que no fue para nada exigente por el flojo nivel de su rival, como todos los amistosos de la albiceleste en los últimos años.

El Inter Miami, que fue fundado en el 2018 y que tiene como uno de sus principales accionistas al inglés David Beckham, va en busca de su primer título en la MLS. Desde la llegada de Messi a mediados del 2023, el equipo de la Florida ganó la Leagues Cup 2023 y la Supporters´ Shield 2024.

Así formaría el Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Ian Fray, Maxi Falcón, Noah Allen, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Yannick Bright, Tadeo Allende; Lionel Messi y Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.