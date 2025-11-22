Un 30% de empresarios prevén mejoras para el verano en supermercados

Si bien el relevamiento de expectativas de los supermercados y autoservicios mayoristas reflejaron una evaluación negativa de la situación comercial en octubre, con un balance negativo del 23,1%, donde el 30,8% la calificó como mala, las expectativas para el trimestre noviembre 2025-enero 2026 son más optimistas, según informó el INDEC.

Así, en octubre, el 30,8% calificó como mala su situación actual, mientras que 61,5% dijo que es "normal". Pero estas proyecciones cambian para el trimestre noviembre 2025-enero 2026 donde el 32,1% espera mejoras y solo un 6,4% cree que empeorará, lo que deja un balance positivo de 25,6%.

Respecto al nivel de stocks, la mayoría (62,8%) lo consideró normal, pero un 20,5% dijo estar por debajo de lo habitual, lo que generó un balance de -3,8%. El Índice de Condiciones Empresariales (ICE) se ubicó en 2,1%, reflejando una leve mejora en las percepciones del sector.

A su vez, el 74,4% de los supermercados y autoservicios mayoristas consideró que su situación financiera era “normal”, mientras que un 19,2% la evaluó como “mala” y solo un 6,4% como “buena”. Esto arrojó un balance negativo de -12,8%, que evidencia un deterioro en el panorama financiero del sector.

En la pregunta correspondiente al acceso al crédito para empresas, solo el 5,1% de las compañías considera que obtener financiamiento es “fácil”, mientras que una amplia mayoría, el 55,1%, califica la situación como “normal”. No obstante, un 39,7% afirma que acceder al crédito es directamente “difícil”, lo que revela un entorno financiero tenso. (Con información de El Cronista)