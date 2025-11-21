Economía familiar en rojo: las deudas llegaron a un máximo histórico

La cifra de irregularidad en los préstamos familiares está en el mayor nivel desde que se inició la serie de datos del Banco Central, en 2010. Los incumplimientos casi se triplicaron en los primeros nueve meses de este año, ya que el registro de diciembre era de 2,6%.

Los pagos atrasados en los créditos bancarios registraron el noveno mes en alza y ya alcanzan a 4,2% del total financiado al sector privado no financiero.

Por su parte, la morosidad en los préstamos que toman las familias subió 0,6 puntos en septiembre y llegó a 7,3% del total financiado y anotó así diez meses consecutivos en aumento.

Entre los créditos a familias, el peor desempeño de septiembre fue para las líneas personales, donde la mora subió 0,9 puntos en el mes y llegó a 9,1%. El indicador sumó 5,8 puntos en lo que va del año.

El financiamiento con tarjetas de crédito también empeoró su ratio de morosidad, que llegó a 7,4% del total en septiembre. Ese valor significó un aumento de 0,7 puntos en el mes y de 5,5 puntos en comparación con el nivel de diciembre.

Los pagos atrasados en préstamos prendarios a las familias, por su parte, avanzaron 0,2 puntos en septiembre y llegaron a 4,5% del total. En el año, en tanto, el aumento fue de 0,9 puntos.

La única línea familiar que mantuvo la mora estable en torno a 1% fueron los préstamos hipotecarios. En septiembre, los atrasos llegaron a 0,9% del total financiado.

En el segmento de créditos con ajuste UVA, en tanto, se disparó la morosidad en las líneas prendarias. En el caso de los préstamos a familias, pasó de 2,5% en agosto a 6% del total en septiembre. Fue un salto importante, dado que el indicador se mantenía entre 2% y 3% desde abril de 2023.

Si bien el aumento de la morosidad era esperable tras el fuerte crecimiento del financiamiento en los últimos dos años, los bancos lo monitorean de cerca.

Además, los elevados registros van en contra de la intención del Gobierno de impulsar una baja de tasas que dinamice el crédito como motor de la actividad económica.

Mejor panorama para las empresas

De acuerdo con los datos publicados por el Banco Central, la irregularidad del segmento corporativo alcanzó a 1,7% del total financiado en septiembre y marcó el dato más alto desde enero del año pasado.

Pese a haber recortado 0,2 puntos en el mes, la mayor morosidad estuvo en los préstamos hipotecarios, donde alcanzó 4% del total. En prendarios, por el contrario, los atrasos en los pagos crecieron 0,4 puntos en septiembre y llegaron a 2,6%.

Las líneas para empresas de más corto plazo, como adelantos y documentos, tuvieron la menor morosidad: 1,6% y 1,1%, respectivamente.

Tal como sucedió en la banca individuos, también se destacó la irregularidad de las empresas en el pago de los préstamos prendarios UVA. Allí, los incumplimientos crecieron 0,9 puntos en el mes y alcanzaron a 3,9% del total. (con información de TN)