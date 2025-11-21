El pronóstico: cómo estará el tiempo este sábado en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este sábado 22 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 29 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo fresco a templado. El viento tendrá intensidad de leve del con ráfagas de moderado del sector Norte. La visibilidad será buena.

En la tarde el tiempo cálido con soleados. El viento tendrá intensidad de leve con ráfagas de moderado del sector Norte. El índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.

La noche será templada con aumento de viento y se estima para media noche una temperatura de 19 grados centígrados.