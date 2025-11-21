Bahía Blanca | Sabado, 22 de noviembre

20.7°

Bahía Blanca | Sabado, 22 de noviembre

20.7°

Bahía Blanca | Sabado, 22 de noviembre

20.7°
La ciudad.

El pronóstico: cómo estará el tiempo este sábado en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 22 de noviembre en Bahía Blanca.

Foto: Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet pronostica para este sábado 22 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 29 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo fresco a templado. El viento tendrá intensidad de leve del con ráfagas de moderado del sector Norte. La visibilidad será buena.

En la tarde el tiempo cálido con soleados. El viento tendrá intensidad de leve con ráfagas de moderado del sector Norte. El índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.

La noche será templada con aumento de viento y se estima para media noche una temperatura de 19 grados centígrados.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

Fútbol.
La ciudad.
La ciudad.
Deportes.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE