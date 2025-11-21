Cortes de servicios para este fin de semana
El prestador de energía eléctrica informa que se realizarán interrupciones de servicio este viernes y domingo en algunos sectores de la ciudad.
Este fin de semana con dos días no laborables tendrán cortes de energía eléctrica programados por parte de EDES debido a su plan de obras para la mejora y mantenimiento del servicio.
Viernes 21
– de 8 a 12hs – afecta al cuadrante comprendido por las calles: Nicaragua, Aguado, 1ero de Marzo, Agustín Alvarez.
– de 8:30 a 12:30hs, afecta al cuadrante comprendido por las calles: 19 de mayo, Alem, Cerrito, Alsina.
Domingo 23
– de 15 a 16hs, afecta al cuadrante comprendido por las calles: Francia, Alem, Mitre, Pringles.
Los trabajos pueden implicar la interrupción del servicio para que el personal trabaje en condiciones seguras y serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas
Los usuarios alcanzados por estas obras de mejora en la red son notificados de la misma antes, durante y después de su realización, mediante un correo electrónico y la App de la empresa.