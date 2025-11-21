Cortes de servicios para este fin de semana

Este fin de semana con dos días no laborables tendrán cortes de energía eléctrica programados por parte de EDES debido a su plan de obras para la mejora y mantenimiento del servicio.

Viernes 21

– de 8 a 12hs – afecta al cuadrante comprendido por las calles: Nicaragua, Aguado, 1ero de Marzo, Agustín Alvarez.

– de 8:30 a 12:30hs, afecta al cuadrante comprendido por las calles: 19 de mayo, Alem, Cerrito, Alsina.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Domingo 23

– de 15 a 16hs, afecta al cuadrante comprendido por las calles: Francia, Alem, Mitre, Pringles.

Los trabajos pueden implicar la interrupción del servicio para que el personal trabaje en condiciones seguras y serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas

Los usuarios alcanzados por estas obras de mejora en la red son notificados de la misma antes, durante y después de su realización, mediante un correo electrónico y la App de la empresa.