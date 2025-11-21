Regional Amateur: Sporting y Liniers arriesgan hasta lo que no tienen por el 1 de la Zona 2
Ambos lideran el Grupo con 4 puntos, pero sus realidades son distintas. El rojinegro está obligado a ganar porque en la última fecha tendrá libre y al Chivo se mantiene invicto y depende de sí mismo para clasificar. A las 17 se miden en Punta Alta.
Sporting, que todavía goza del alivio de haber esquivado el descenso directo y la Promoción en la A de la Liga del Sur, recibirá a Liniers por la 5ª fecha --segundo de la segunda rueda-- de la Zona 2 de la Región Bonaerense Pampeana Sur del torneo Federal Amateur.
El rojinegro y el albinegro marchan al frente de las posiciones del Grupo con 4 puntos, aunque al “Chivo” le queda cerrar la fase clasificatoria frente a Bella Vista, que está en el fondo con 2 unidades.
El de Punta Alta, que viene de empatar 0-0 en la Loma, está obligado a sumar (y si es de a 3 mejor), mientras que el de la avenida Alem no perdió en lo que va de la competencia.
El árbitro del cotejo, que se inicia a las 17 en el estadio Enrique Mendizábal, es el flamante contratado por AFA Facundo Altuna. Como asistentes estarán Franco Páez y Fernando Sepúlveda.
Posiciones
1) Liniers, 4 puntos
2) Sporting, 4 puntos
3) Bella Vista, 2 puntos