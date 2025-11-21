Regional Amateur: Sporting y Liniers arriesgan hasta lo que no tienen por el 1 de la Zona 2

Sporting, que todavía goza del alivio de haber esquivado el descenso directo y la Promoción en la A de la Liga del Sur, recibirá a Liniers por la 5ª fecha --segundo de la segunda rueda-- de la Zona 2 de la Región Bonaerense Pampeana Sur del torneo Federal Amateur.

El rojinegro y el albinegro marchan al frente de las posiciones del Grupo con 4 puntos, aunque al “Chivo” le queda cerrar la fase clasificatoria frente a Bella Vista, que está en el fondo con 2 unidades.

El de Punta Alta, que viene de empatar 0-0 en la Loma, está obligado a sumar (y si es de a 3 mejor), mientras que el de la avenida Alem no perdió en lo que va de la competencia.

El árbitro del cotejo, que se inicia a las 17 en el estadio Enrique Mendizábal, es el flamante contratado por AFA Facundo Altuna. Como asistentes estarán Franco Páez y Fernando Sepúlveda.

Posiciones

1) Liniers, 4 puntos

2) Sporting, 4 puntos

3) Bella Vista, 2 puntos