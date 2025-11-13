“Cuando decidimos valorarnos y rompernos el alma por la historia de Sporting, salimos adelante”

“Hace cuatro fechas atrás todos nos daban como descendidos y nosotros teníamos la cabeza explotada, pero la fe del plantel y el fortalecimiento grupal nos sacaron adelante; no nos podíamos entregar sin intentar luchar”.

Con una sonrisa auténtica y aliviado mentalmente, Ignacio Burgos, uno de los más experimentados futbolistas de Sporting, graficó con conceptos claros y ejemplos concretos el momento de incertidumbre que atraviesa el conjunto rojinegro en el torneo Clausura de la Liga del Sur.

“Le ganamos a San Francisco y después empatamos con Bella Vista, y ahí descomprimimos una olla a presión donde se había mezclado la falta de resultados, la preocupación de los dirigentes y la exigencia de los hinchas”, comentó “Nacho” en el programa El Diario Deportivo, que se emite, de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Fuimos el equipo más irregular de la temporada, tuvimos un cambio de entrenador y el diablito en el hombro repitiéndote `Sporting, cero descenso´ nos carcomió el cerebro. Por momentos no encontrábamos las armas para reaccionar, hasta que decidimos rompernos el alma por la historia del club y valorarnos por lo que somos para poder salir adelante”, señaló el “agenciero”, quien le hizo un pedido muy especial a sus compañeros.

“Son mis últimos partidos en Sporting, cumplí un ciclo y un poco más, pero no me puedo ir del club yéndonos a la B. Entonces les supliqué a todos un último esfuerzo, que por favor piensen en que la permanencia es posible, que dependemos de nosotros”, exclamó.

El sábado, el “Sangre y Luto” recibe a Libertad por la última fecha de la etapa regular. El empate le alcanza para zafar, y en caso de no sumar necesitará que Olimpo --tres unidades más abajo-- no le gane a San Francisco en el Carminatti. Si se da una igualdad en puntos entre ambos elencos, habrá un cotejo desempate.

Mirá la nota completa: