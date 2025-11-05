Las palabras mágicas del DT: “Sporting tiene un aura especial y eso es lo que lo va a salvar”

Sergio Daniel Peysse [email protected] Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Cuando me senté a escribir, el ingenio me abanicó una serie de títulos para resaltar el triunfo de Sporting, que tras el 2-1 frente a San Francisco salió del último lugar de las posiciones del torneo Clausura de la A liguista y, lo que es más importante, dejó de ser el colista de la tabla general cuando quedan dos fechas para la finalización de la fase regular.

El rojinegro, bajo presión y a puro vértigo, salió a vender sus últimas fichas en un campo de juego que lució excepcional; tal vez hoy, sin temor a equivocarme, el más verde y parejo de nuestro fútbol.

A cara de perro se plantó en Villa Italia, se mostró rápido de la cabeza y de los pies y en todo momento buscó el pecado en tierra Santa. El dueño de casa no se la hizo fácil, sobre todo porque especuló con la autoestima baja del visitante y no renunció a su creencia natural: intentó que todo tenga sentido, que la paciencia sea la principal aliada al momento de atacar y buscar y que el circuito de juego se active con la pelota pasando por todos los jugadores.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El gol de Agudiak no le aflojó las tuercas a un conjunto puntaltense que se encomendó a todos los Dioses. A los de su religión y a los de otras. Todo “pedido” vale en busca del milagro de la salvación.

Barone empató enseguida (el gol se lo “comió” Julio Arias) y el espíritu del “sangre y luto” se multiplicó en cada sector de la cancha, y en ese aspecto fue donde le sacó ventajas a un pulcro San Francisco, que empezó a perder las divididas y las segundas jugadas frente al 4-4-2 elástico y rentable de su oponente.

El referí dejó sin efecto dos agarrones seguidos en contra de Ale Vila (uno era foul y amarilla para Walker que, sin intención de disputar el esférico, cortó un avance prometedor) y Sporting, que protestó poco y no se metió en líos, se tiró de cabeza a ganar el partido.

El segundo tiempo fue todo más desordenado, el Celeste perdió la brújula, dejó de martillar contra la valla enemiga y Sporting lo apuró con las venas hinchadas de sangre y sudor.

Gabriel Acosta cometió una “chiquilinada” incomprensible (manotazo artero contra Ferranti) y Zonco, a menos de dos metros, le mostró la roja directa.

Con un 4-1-3-1, los de Silvio Mardones (foto) redoblaron esfuerzos, prohibieron los centros de Bardella desde la izquierda y pusieron el pecho para no ser atropellados por la potencia de Alexis Vega.

Un tiro libre de Romero en el travesaño y las manos arriba de Bruno Falcioni (reemplazó a Nahuel Durán, que salió con una molestia en el entretiempo) mantuvieron con vida al rojinegro.

“Este club tiene un aura especial y eso es lo que lo va a salvar, además de la actitud y el coraje que siempre nos distinguieron”, expresó el DT Silvio Mardones en la puerta de un vestuario donde el agua que volaba fue más bendita que nunca.

“Se juega como se vive, al cien por ciento, y eso es lo que acaba de demostrar Sporting”, resaltó el entrenador, y me dejó pensando…

Claro, el “Cero descenso” lo debe defender con el corazón rojo y el alma negra. A lo Sporting.

La síntesis

San Francisco 1 (4-1-3-2)

J. Arias 3

T. Onorio 5

Ferranti 6

Leguiza 5

Fuentes 4

Castellano 6

Gandolfo 4

J. García 6

J.F. Romero 5

Vila (c) 5

Agudiak 6

DT: Emanuel Dambolena

Sporting 2 (4-4-2)

N. Durán 5

G. Falcioni 5

WALKER (c) 8

Diana 5

D’ Angelo 6

Burgos 7

Siracusa 6

T. Faur 4

Tello 6

Barone 7

Mendoza 5

DT: Silvio Mardones

PT. Goles de Agudiak (SF), a los 26m. y Barone (S), a los 38m.

ST. Gol de Burgos (S), a los 21m. A los 29m. fue expulsado G. Acosta (S).

Cambios. 57m. Bardella (5) por Gandolfo, 63m. A. Vega (4) por Vila y 76m. Soto Torres por A. Fuentes y L. Romero por Castellano, en San Francisco; 45m. B. Falcioni (6) por N. Durán, 70m. Aversano (6) por Burgos y G. Acosta (2) por Mendoza, 80m. Palacio por Barone y 90m. Samana por Tello, en Sporting.

Amonestados. Ferranti (57m.) y T. Onorio (75m.), en San Francisco; Palacio (93m.), en Sporting.

Arbitro. Felipe Zonco (7,5).

Cancha. San Francisco (9,5).