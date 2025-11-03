El DT habla “con el corazón” y su equipo se puso a “Tiro” en el Clausura de la B liguista

Sergio Daniel Peysse [email protected] Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

“A los chicos les hablo mucho sobre el sentido de pertenencia, y como para todo siempre hay una anécdota, les cuento una que me sigue haciendo emocionar pese a que ya pasó bastante tiempo”.

Las charlas “de corazón” acompañadas, en la mayoría de los casos, por el llanto incontenible de Sebastián Gigliotti, uno de los integrantes de la dupla técnica de Tiro Federal (el otro es Gonzalo Sardi), tocaron las fibras íntimas de un plantel que levantó su nivel de juego, maduró dentro y fuera de la cancha y hoy consiguió hacerse de una mentalidad positiva arrolladora.

El aurivioleta acumula cuatro victorias al hilo y se ubica dos puntos por debajo del líder Comercial, al que ya venció 2-1 en Ingeniero White.

--Estoy ansioso, quiero saber que historias le contás a los jugadores.

--En 2012 me fui mal de Tiro, el club de toda mi vida, y estar alejado de mi segunda casa me generó una crisis emocional que me costó superar. Me sumé de refuerzo a Automoto y estaba a gusto, pero cuando volvía de Tornquist y pasaba por la esquina de la sede tírense (Newton y Liniers), paraba el auto, los ojos se me llenaban de lágrimas y en ese instante, que no duraba más de cinco minutos, era como si no existiera más nada en el mundo.

“Era una mezcla de emoción violenta y amargura, porque me costaba no estar entrenado con el grupo de amigos y conocidos que en ese momento conformaban el plantel que participa en la Liga y en el Argentino B. Si a Tiro le pasa algo, también me pasa a mi, los sentimientos por estos colores me movilizan todos los días a querer estar y ser parte del progreso futbolístico y general de la institución”.

--Trece años después volviste a meterte en la entraña aurivioleta, en el mundo de Primera división, pese a que ya venías siendo parte del Senior.

--Como me costó mucho irme, valoro esta posibilidad que me dieron de retornar. Cuando asumimos con Gonzalo mil veces pensé que podía pasar si nos iba mal. No quería sufrir más, pero debía asumir el desafío; Tiro, después del amor de mi familia y de mis hijos, tira más que cualquier otra cuestión en la vida.

“Patán”, como lo conocen casi todos, arrancó en la Escuelita de Tiro, intercaló con San Francisco en su etapa de infantiles y cuando retomó en menores, no se fue hasta su debut en la máxima divisional liguista: 24 de agosto de 1997, 2-2 frente a Rosario.

“El 27 de octubre que pasó me sucedió algo raro. Ese día se cumplían 21 años del título oficial logrado en 2004, y nosotros íbamos a enfrentar a Comercial por la fecha 10 de este Clausura. Cuando iba en viaje para White me acordaba que a la misma hora estábamos saliendo de la concentración en el banco Provincia camino a la cancha de Liniers para jugar la gran final. Estábamos a unas horas de llegar a la gloria eterna y ¿sabés qué?, en la charla técnica y en los videos que nos mostraron, nos dimos cuenta que debíamos convertirnos en héroes”, admitió el lateral de 44 años que estuvo dos temporadas en el azulgrana de Tornquist y se retiró en 2014 con la casaca de Libertad.

“Ahora en el choque con Comercial, al momento de dar la charla técnica miré a Seba Mancinelli, compañero mío en aquel campeonato, y me di cuenta de lo magnifico que es nuestro capitán actual. Después de eso y más allá de los resultados, ¿cómo no voy a disfrutar de los placeres que me da mi club y el fútbol en particular?”

--Quedan tres fechas para el final de la fase regular y están a dos unidades de Comercial: ¿llegan al 1?

--La posición que ocupamos y el momento que atravesamos genera mucha ilusión, aunque nosotros no podemos perder y ellos se tienen que caer; no es sencillo. Vamos a pelear hasta donde podamos, porque Tiro es eso, no darse por vencido, estar al cien por ciento y sentir siempre que es lo que queremos y hacia donde vamos.