Dólar en Bahía Blanca: a cuánto finalizaron este miércoles todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.484,19 para la venta y de $1.429,18 para la compra en Bahía Blanca, registrando una suba de 0,08% en relación al cierre del martes.

En tanto, el dólar blue quedó en $1.521,00 (0,00%) para la venta en nuestra ciudad, y se ofreció a $1.505 (0,00%) en las financieras de la City Porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.917,50 (0,00%); el MEP cotiza a $1.481,11 (+0,10%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.526,23 (-0,30%).

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 575 puntos básicos (+1,05%).