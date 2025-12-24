Por qué Uruguay no festeja la Navidad

Un listado de países empezó a circular por redes sociales mostrando cuáles eran los países en el mundo que no festejan la Navidad, entre ellos aparece curiosamente Uruguay ¿Cuáles son los motivos?

Oficialmente en el globo terráqueo solo seis naciones no festejan la festividad católica, estos son: Arabia Saudita, Corea del Norte, Brunei, Tayikistán, Somalia y Uruguay.

La razón de no adherir a la fiesta católica radica en una ley aprobada en 1919, que suprimió los días festivos religiosos del calendario nacional. Según informa el sitio RFI, esta ley eliminó las celebraciones religiosas, entre ellas la Navidad y la Epifanía, y en su lugar se instauraron conmemoraciones laicas, como el Día de la Familia.

El país sudamericano tiene una amplia historia de legislación laica y de separación entre la iglesia y el Estado. Su población se reconoce en un 40% como no creyente, lo que explicaría también los motivos de no adherir a la natividad de Jesús.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El informe, elaborado por la corresponsal de RFI en Montevideo, Lila Olkinuora, subraya cómo estas medidas laicas han marcado una diferencia notable con el resto de los países latinoamericanos, donde la Navidad sigue siendo una celebración de carácter profundamente religioso.

Uruguay ya había tomado medidas sobre otras festividades religiosas como el 6 de enero, día de la Epifanía, que fue reemplazado por el Día del Niño, y la Semana Santa fue sustituida por la Semana del Turismo, celebrada a principios de marzo. En paralelo, se implementaron medidas como la obligatoriedad del matrimonio civil antes de la ceremonia religiosa y la retirada de cruces en hospitales y escuelas públicas.

La gran influencia del pensamiento de la ilustración en el Río de la Plata es claro en la formación de los Estados de la Argentina y Uruguay, aunque en el caso del segundo ésta tomó mayor raigambre en cuanto a la separación del Estado y la Iglesia a quien el primero relegó con claros motivos políticos y de formación ciudadana.

El origen teórico y práctico de la separación Iglesia-Estado en Uruguay se forjó a fines del siglo XIX y principios del XX, influenciado por el liberalismo europeo (especialmente el modelo francés) y el positivismo, con José Batlle y Ordóñez como figura central, culminando en la Constitución de 1919 que estableció el Estado laico, institucionalizando la neutralidad estatal frente a la religión, la libertad de cultos y la privatización del espacio religioso.

Así que ya lo sabés, nuestro país hermano oriental, no festeja la Navidad.