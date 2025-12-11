¿Le quitan dos estrellas a Uruguay de su camiseta de fútbol?

El revuelo no cesa en torno a las cuatro estrellas que la Selección de Uruguay exhibe por encima del escudo de la AUF.

Luego de que Luis Suárez reinstalara el tema manifestando que para él la Celeste tiene solo dos títulos mundiales y que los otros dos, en referencia con los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928, él no los cuenta, la FIFA, al parecer, dictó sentencia.

De acuerdo con el periodista Victor Hugo Morales, un argentino más pero nacido en Cardona (ciudad del departamento de Soriano, Uruguay), la entidad que preside Gianni Infantino ya advirtió a las autoridades del combinado charrúa para que se presenten en la Copa del Mundo del 2026 con solo dos estrellas en su camiseta.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

”La FIFA definió que Uruguay usará 2 estrellas en el escudo”, publicó el periodista en @VHMok, su cuenta verificada de la red social X (ex Twitter) .

”La FIFA resolvió que Uruguay deberá lucir únicamente 2 estrellas en su escudo, correspondientes a los títulos mundiales obtenidos, pese a que históricamente el país exhibía 4 estrellas, incluyendo las medallas de oro olímpicas de 1924 y 1928”, dijo .

Incluso, Victor Hugo explica que fue el comentario de "El Pistolero" Suárez el que reinstaló el debate y que, de alguna forma, fue el detonante para la decisión del ente que regula el fútbol mundial.

”Una reciente declaración de Luis Suárez reavivó el debate y terminó de instalar el tema en la agenda. Finalmente, el organismo internacional confirmó que Uruguay solo podrá usar dos estrellas en su camiseta”.

Suárez: "No los cuento"

”Nosotros tenemos dos y nos otorgaron dos más, pero yo no los cuento. Argentina tiene más mundiales que Uruguay”, expresó Luis Suárez en un video del usuario de TikTok Juan De Montreal, una frase que, claramente, no cayó nada bien en el país oriental, dado que desde hace años argumentan que sus dos medallas de oro equivalen a títulos mundiales.

FIFA fue clara

La FIFA, mediante sus canales oficiales, ya fue clara al respecto de esta controversia. Más allá de las publicaciones en sus cuentas de redes sociales (en las que exhibe a Uruguay con dos títulos en la tabla histórica del campeonato mundial), en un artículo de julio del 2023 se refirió a la consagración de 1950 como la segunda estrella.

”La Celeste fue la primera selección que ganó la Copa Mundial de la FIFA en 1930 y veinte años más, tarde, sumó su segunda estrella con el Maracanazo en Brasil”, expuso el organismo con base en la ciudad de Zurich, Suiza.