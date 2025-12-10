El Chelo Delgado rompió el silencio: el futuro de Úbeda en Boca, la salida de Zeballos y la lesión de Cavani

se afianzó como hombre fuerte del fútbol de Boca tras las salidas de Chicho Serna y Raúl Cascini y es fuente de consulta permanente de Juan Román Riquelme, su amigo y presidente del club. A menos de 72 horas de la eliminación del Clausura que le puso punto final a un magro 2025, el Chelo rompió el silencio y no dejó tema sin tocar.

"El balance fue positivo, obviamente me hubiese gustado seguir avanzando. Nos tocó un rival duro, un partido trabado, ellos tuvieron una opción y la aprovecharon muy bien", sostuvo sobre el desarrollo del partido con Racing del último domingo en La Bombonera.

La derrota del Xeneize y la polémica salida de Exequiel Zeballos como primer cambio del equipo, dejó en el ojo de la tormenta a Claudio Úbeda.

"Estamos analizando su continuidad, en reuniones permanentes con el presidente y evaluando todo. Más allá de Claudio, armar pretemporada, tema refuerzos, chicos que se pueden llegar a ir y hay más de 20 jugadores que vuelven de préstamos. Estamos evaluando todo", sostuvo durante una entrevista con Radio La Red.

"Con el diario del lunes uno puede analizar las cosas diferentes, sacar otras conclusiones. Él me ha manifestado después del partido que el Chango estaba cansado, pero bueno, son decisiones... Por ahí se habrá equivocado por cómo se dio el partido después, pero las cosas ya sucedieron... Hay que hacer un balance, recuperarnos y armar todo para el próximo año", opinó sobre la discutida determinación del técnico.

Otro nombre bajo la lupa es el de Edinson Cavani, con poco continuidad en los últimos meses a raíz de una lesión, que también lo marginó del encuentro con la Academia al resentirse durante la entrada en calor.

"Cavani va a seguir trabajando para ponerse en condiciones para el próximo año. Obviamente no vamos a discutir lo que es, pero lo necesitamos un poco más en los momentos decisivos. A veces surgen ese tipo de lesiones y hay que entenderlo...", resaltó.

"Con Ander (Herrera) pasó lo mismo, muchas lesiones seguidas que tuvo, pero cuando se recuperó, demostró. Son jugadores importantes para nosotros", explicó el exdelantero.