La Selección femenina de la Liga del Sur goleó a Olavarría y avanzó de fase dos fechas antes

El seleccionado femenino de la Liga del Sur venció esta tarde a su par de Olavarría y sumó un nuevo triunfo en el Torneo Regional de la Federación Bonaerense Pampeana.

El combinado de nuestro medio se impuso por 5 a 1 como visitante y consiguió la clasificación a falta de dos programaciones.

Los goles del equipo dirigido por Walter Lofrano los anotaron Sol Menéndez Perrone (2), Olivia Minna de Luca, Sofía Mattos y Lucrecia Semper.

De esta manera, la Liga alcanzó los 12 puntos en el inicio de la segunda rueda.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Previo a este duelo, había derrotado sucesivamente a Olvarría (por 5 a 1), Laprida (4 a 1) y Tres Arroyos (2 a 1).

En lo sucesivo, el combinado de nuestro medio cerrará la fase de grupos recibiendo a Laprida y visitando a Tres Arroyos.