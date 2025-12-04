La selección femenina de la Liga del Sur metió tercera ante Tres Arroyos

El seleccionado femenino de la Liga del Sur sumó ayer su tercer triunfo en final, en la continuidad del Torneo Regional de la Federación Bonaerense Pampeana.

El combinado de nuestro medio superó ayer su par de la Liga Tresarroyense, en el encuentro correspondiente a la tercera fecha del grupo disputado en cancha de San Francisco.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La Liga se impuso por 2 a 1 en cancha de San Francisco y sigue liderando su zona con puntaje ideal.

Los goles del triunfo los hicieron Victoria Nervi y Sofia Mattos.

Mientras que descontó Micaela Grippo para la visita.

Por el otro partido del grupo, ayer Olavarría venció a Laprida por 2 a 1 y es el escolta de la zona.

De esta manera, el seleccionado de la Liga del Sur cerró la primera vuelta invicto y el próximo miércoles visitará al combinado olavarriense.

Previo a este duelo, había vencido a Olavarría como local (5 a 1) y luego, en su primera salida, venció a Laprida (4 a 1).

*Posiciones

Así está la tabla, tras cumplirse la primera ronda:

1) Liga del Sur, 9 puntos.

2) Olavarría, 6.

3) Laprida, 3.

4) Tres Arroyos, 0.