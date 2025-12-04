Crece el interés por la Tercera: día de disputa, localías, ascensos y, ¿más participantes?

Un importante número de clubes estuvieron presentes en la ABB.

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Buena aceptación en los diferentes aspectos planteados tuvo la primera reunión formal e informativa respecto de la implementación de la Tercera división, que se realizó en la Asociación Bahiense.

El presidente Guillermo Barco lideró la explicación, junto con los miembros del consejo directivo, Leandro Ginóbili y Luciano Cagiao.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Como primer punto a considerar es que hoy, oficialmente, hay 11 equipos inscriptos para la Tercera, mientras que agurdarán hasta el viernes 12 la confirmación de Fútbol y Tenis de Buratovich.

De todos modos, se planteó la posibilidad de elevar a 16 el número de participantes, considerando el interés manifestado por más instituciones locales y, extraoficialmente, también Rosario Puerto Belgrano.

A la vez que se interiorizaron para evaluar la posibilidad, Barrio Hospital, Estrella y Olimpo.

Los que están

Pellegrini, Los Andes, Whitense y Barracas (todos, descendidos del último torneo de Segunda); Villa Mitre B, Bahiense del Norte B, Sportivo Bahiense B y Comercial B (los cuatro que tienen otro equipo); Sporting (Punta Alta), Caza y Pesca Huracán Médanos y Fortín Club (Pedro Luro). En espera: Fútbol y Tenis (Mayor Buratovich).

Los puntos

Todo lo planteado, si bien ya fue analizado, tuvo tratamiento en potencial, ya que se trató de una primera explicación de los diferentes aspectos de la competencia, que bien podrían tener alguna modificación.

El domingo será el día de partido, entre las 19 y las 20, para descomprimir el Femenino, que se trasladaría entre semana. Inclusive, porque es un día donde hay más disponibilidad horaria en los escenarios. Además, es un día más relajado para los equipos que deben viajar.

Se jugará con dos árbitros. Y habrá un ascenso y una promoción.

Si el campeón es un club que tiene equipo en Primera o Segunda y no acepta subir, se le traslada esa chance a quin terminó detrás.

Esto se contemplará hasta el cuarto puesto. A partir de ahí, de no tener interesados, se podrá vender la plaza. ¿El costo? La ABB sugirió tomar como referencia el costo anual de participación, sumando inscripción, arancel de jueces, etc.

En caso que no se concrete el ascenso, están evaluando cómo resolverlo, aunque la Segunda siempre quedará con 12 equipos.

En caso de ser 16 equipos, se dividirían en dos grupos de ocho y si son 12 jugarían todos contra todos.

Respecto de las localías, en caso que los equipos de nuestra ciudad y Punta Alta no acepten viajar -los respalda el reglamento- tendrán que conseguir una cancha para que la visita oficie de local.

En playoffs sí se respetarán las localías.

En cuanto a los fichajes, serán libres únicamente los jugadores menores de 21 años, pudiendo participar en Tercera y, al mismo tiempo, en Segunda o Primera del mismo club.

En todos los casos, los equipos participarán en carácter de invitados, sin necesidad de presentar divisiones formativas, a excepción que asciendan a Segunda.

