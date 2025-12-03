Joaquín Coria y la situación límite de San Lorenzo: "Termina siendo una serie muy mental"

San Lorenzo le ganó a 9 de Julio y forzó el quinto juego en la serie permanencia del torneo de Primera.

"Nos habíamos desacostumbrado por tener años buenos, y contar con jugadores que hayan jugado esas series, ahora nos fortalece", señaló Joaquín Coria, hablando en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

"Nos vinimos preparando desde principios de año para esta promoción. Juega mucho lo mental", reconoció.

"Dos partidos se definieron en la última bola, por errores nuestros y quieras o no eso pesa", admitió.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Las dimensiones de la cancha de 9 de Julio contrastan con las de San Lorenzo.

"Nos puede condicionar a la hora de correr. Porque tampoco el juego estacionado es nuestro fuerte. A mí me condiciona porque se cierran más y las ayudas son más fáciles", comparó.

Los dos partidos de visitante, San Lorenzo los perdió en la última bola.

"Creo que nos fortalecimos a partir de eso. Esperemos que en el quinto, ante otra situación así, estemos más preparados", señaló.

"Termina siendo -agregó- una serie muy mental. Termina ganando el que mejor está, porque la pelota pesa más, no se juega lindo, es jugar fuerte y hay que adaptarse".

Paralelamente San Lorenzo está jugando semifinales de U23.

"Si bien son partidos parejos, está bueno, porque tenés más rodaje y te dan confianza. El domingo ganamos y nos levantó un poco. Porque el equipo termina siendo casi el mismo", señaló.

Coria es uno de los sobrevivientes de ese veranito que tuvo Sanlo en Primera, llegando a la final.

"Si bien no soy de los más grandes, soy de los que mayor tiempo llevo en el club. Y para esta serie cargué un poco con esa responsabilidad. Ayer, haber salido temprano por fules me alteró, porque tendría que haber cerrado el partido. No estar en la cancha me frustró. Pero tenemos un equipo muy completo y están todos muy mentalizados, manteniendo el nivel", destacó.

Por encima de la situación límite en la que se encuentran, Joaquín asumió el momento como otra experiencia.

"Creo que está bueno jugar, a veces, una final, una promoción, o por la permanencia, te va curtiendo; hay que tratar de sacar algo bueno", entendió.

San Lorenzo, por encima de lo deportivo, atravesó un año complicado institucional, con sus instalaciones afectadas por el viento y la inundación.

"Lo importante es que el club se llegó a acomodar. Mantenerse en Primera es un plus y todos estamos más mentalizados por la situación. Ojalá podamos devolver algo a los dirigentes, que este año invirtieron mucho tiempo y esfuerzo", se ilusionó.

Mirá el video completo: