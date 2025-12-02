Ganaron Liniers y San Lorenzo: el viernes se definirán las dos series permanencia

(Noticia en desarrollo)

Los triunfos de Liniers y San Lorenzo le pusieron suspenso a las series por la permanencia del torneo de Primera, Aldo "Bebe" Storti, llevando ambas a quinto juego.

En otro cerradísimo final (el último juego necesitó de tres suplementarios), el albinergro superó a Estrella, en cancha de Pacífico, por 73 a 71.

El próximo viernes definirán en el Luis Álvarez del barrio San Martín. El ganador finalizará su participación, asegurándose un lugar en Primera para 2026. Y el perdedor jugará una serie repechaje ante Sportivo.

En la otra serie, San Lorenzo derrotó como local a 9 de Julio, por 76 a 70, también quedaron 2-2 y definirán el viernes en el Damiani.

En este caso, el que pierda descenderá a Segunda y el ganador jugará un repechaje frente a El Nacional.

Liniers 73, Estrella 71

Liniers y Estrella sintieron el peso de lo que estaba en juego, aunque el Chivo esta vez lo cerró mejor y terminó imponiéndose, por 73 a 71.

El trámite mostró a los dos equipos erráticos y con muchos errores, producto de lo que estaban jugando.

La síntesis:

Liniers (73): S. Gattari (6), O. Cancellarich, A. Agulló (10), B. Olivera (20), F. Ferrari (13), fi; J. Marinsalta (1), T. Del Sol (10), A. García (9) y G. Groppa (4). DT: Mauricio Vago.

Estrella (71): T. Peña (15), F. Herrera (10), S. Quiroga (15), M. Specogna (4), N. Cámara (5), fi; L. Silva (13), E. Giusto, A. Kucan, G. Oyarzo (9) y M. Astradas. DT: Walter Romerniszyn.

Cuartos: Liniers, 11-10; 32-27 y 54-49.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Alejandro Vizcaíno y Horacio Sedán.

Cancha: William Harding Green (Pacífico).

Serie: 2-2.

San Lorenzo 76, 9 de Julio 70

San Lorenzo logró igualar la serie ante 9 de Julio, al ganarle 76 a 70, y el viernes irá a su cancha con el envión que significó evitar el descenso directo como local.

Luego de un comienzo errático e impreciso para ambos, acaso por ser el primer juego que realmente podía definir la serie, 9 de Julio se acomodó algo más rápido a ese contexto y tomó algo de aire.

El 8 a 2 le permitió a la visita tomar la primera luz, ante un local que le costaba anotar y se enredaba en ataque, tardando casi 4 minutos en acertar el primer tiro de campo.

Pese a eso, el Naranja encontró en el tiro exterior la fórmula para reaccionar y con dos bombas seguidas de Nicolás Herbik (después se sumó Agustín Pena con otra) se puso rápidamente a en partido.

De a poco, el juego fue creciendo en el goleo y los dos encontraron vías de gol para sumar adelante.

En 9 fue clave el aporte de Carlos Fraga, quien lastimó en la pintura y cuando se alejó del aro, y también la intensidad y goleo de Santiago Ruesga. Entre ambos, anotaron 16 de los 22 puntos de su equipo en el cuarto.

San Lorenzo, en tanto, se apoyó en esas tres bombas para reaccionar, más el aporte de Joaquín Coria en el juego interior para seguir sumando y no dejar que 9 siga creciendo, desde el juego y en el marcador.

Así las cosas, el cuarto terminó siendo doble a doble y lo terminó ganando el visitante por 22 a 20.

No obstante, un positivo comienzo en el segundo parcial le permitió al dueño de casa dominar el periodo, que luego lo terminaría ganando 20 a 11.

Es que San Lorenzo supo lastimar a 9 de Julio ante la marca en zona y también en el hombre contra hombre. Con un buen tramo de Nicolás Herbik, más otras variantes ocasionales, al parcial de 8 a 0 del inicio del tramo después lo fue manteniendo con el correr de los minutos.

Enfrente, la visita, dependió casi en exclusividad de lo que hacían en ataque el tándem Ruesga-Fraga (hicieron 27 de los 33 puntos de su equipo en el primer tiempo) lo que, en cierto modo, le facilitó la defensa a Sanlo. Encima, el albiazul no encontró efectividad a distancia como para sumar y, además, abrir y descongestionar la zona pintada.

En ese contexto, el equipo dirigido por Sebastián Aleksoski fue más efectivo desde el tiro exterior (4 triples contra 1 en el primer tiempo), tuvo más variantes adelante y terminó yéndose al descanso largo con la máxima hasta ahí: 40-33.

Al regreso de los vestuarios, a grandes rasgos, la tónica se mantuvo, porque San Lorenzo tuvo más y mejor fluidez ofensiva y así encontró tiros más cómodos y de mejor porcentaje.

A los que ya venían sumando, ahora se acopló Mirko Censual, con un buen pasaje y un triple suyo le permitió al Naranja escapar a 10 (55 a 45), sintiéndose algo más cómodo con el trámite.

9 de Julio, en tanto, volvió a sufrir la falta de efectividad adelante y a eso le sumó una mala noticia pensando en el cierre del juego, porque Ruesga llegó a cuatro foules (la última técnica) cuando aún quedaban casi 3 minutos del tercer cuarto y empezó a jugar condicionado.

No obstante, un positivo pasaje de Almirón y los buenos ingresos de Goyanarte y Villegas, que le dieron algo de gol e intensidad a 9, dejaron un cierre de partido al rojo vivo, ya que San Lorenzo entró al último cuarto ganando sólo por 5: 58 a 53.

En inicio del último periodo, 9 de Julio arrancó castigando la pintura, aprovechando la ausencia de Coria (cargado con foules), y con Fraga y Vecchi sumando cerca del aro se puso rápidamente a 1 (58 a 57) y dejó todo armado para un final emocionante en el Román Avecilla.

Encima, cuando Coria saltó a la cancha, Fraga, con un foul y doble le sacó la quinta infracción y puso a 9 de Julio en ventaja (60 a 59, con 7m22s por jugar) luego de mucho tiempo abajo y gracias a un parcial de 15 a 5.

Algo que podía marcar un quiebre en el juego y, también, en la serie.

En definitiva, todo estaba por verse.

Aunque en ese tramo cargado de tensión ambos estuvieron poco mas de dos minutos sin anotar y el juego entró igualado en 60 con 5 minutos en el reloj.

Dos dobles seguidos de Juan Pablo Fuentes, uno en penetración y otro corriendo tras un robo a Fraga, marcaron el primer impacto en un contexto de pura paridad, poniendo a San Lorenzo arriba: 64-62.

A eso, encima, se le sumaron un par de pérdidas más de 9 de Julio, mientras que el local sumó con dos triples: uno de Mariano Blanche y otro de Fuentes, encendido en el cierre, para que el Naranja de 70 a 64, con 2 minutos para que todo termine.

Ya con Ruesga de regreso a la cancha, el base albiazul fue dos veces a la línea y achicó a 2 la diferencia, 70-68 con menos de un minuto para el bocinazo final.

Enfrente, Fuentes intentó de tres, falló y Nahuel Diez ganó un rebote ofensivo y recibió falta. El histórico jugador del Naranja acertó los dos (sus únicos puntos en la noche) y dejó el juego en dos posesiones: 72-68, con 30 segundos en el luminoso.

Con 14s5 Villegas erró los dos simples para 9 de Julio y el local tuvo todo a su favor, con la pelota y dos posesiones de diferencia en el marcador.

Finalmente, San Lorenzo pudo cerrar bien el partido y forzó el quinto punto, dejando todo para definir en el Néstor Damiani.

La síntesis:

San Lorenzo (76): A. Pena (7), R. Arce (5), N. Herbik (9), L. Fernetich (9), J. Coria (14), fi; C. Mirko (13), J. Fuentes (11), N. Diez (2) y M. Blanche (6). DT: Sebastián Aleksoski.

9 de Julio (70): S. Ruesga (18), F. Anaya (4), M. Costa (5), C. Fraga (25), A. Almirón (7), fi; F. Goyanarte (2), L. Vecchi (4), S. Villegas (5) y S. Rodríguez. DT: Julián Turcato.

Cuartos: San Lorenzo, 20-22; 40-33 y 58-53.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Mariano Enrique y Alejandro Ramallo.

Cancha: Román Avecilla (San Lorenzo).

Serie: 2-2.