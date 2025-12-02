Sorteo del Mundial 2026: donde será y a qué hora se transmitirá en la Argentina

La Selección argentina conocerá a sus rivales en la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, cuando se lleve a cabo el sorteo en el Centro John F. Kennedy de Washington.

El sorteo del Mundial 2026 está programado para iniciar a las 14, hora de Argentina, Uruguay y Chile, mientras que para Colombia, Ecuador y Perú será a las 12 y para México a las 11.

La Argentina, que es dirigida por Lionel Scaloni y que buscará convertirse en la tercera selección en ganar dos ediciones consecutivas de un Mundial (solo lo hicieron Italia en 1934 y 1938 y Brasil en 1958 y 1962), será una de las 12 cabezas de serie, por lo que evitará cruzarse con las grandes potencias al menos en la fase de grupos.

El Mundial 2026 contará con un nuevo formato, ya que por primera vez habrá 48 selecciones participantes que estarán repartidas en 12 grupos de cuatro integrantes cada uno. Los dos mejores de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a los 16avos de final, donde iniciará la instancia de eliminación directa hasta conocer al nuevo campeón. (NA)