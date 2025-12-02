Bahía Blanca | Martes, 02 de diciembre

Cortan por varios días el tránsito en un sector de la ruta nacional 3, cerca de Bahía Blanca

Se debe a trabajos de mantenimiento en uno de los puentes Bailey ubicado sobre el canal Maldonado.

Foto: Rodrigo García - La Nueva.

El tránsito sobre uno de los puentes Bailey ubicados sobre la ruta nacional 3, a la altura del canal Maldonado, en cercanías a Bahía Blanca, estará cerrado durante los próximos días.

Así se informó desde la Dirección de Vialidad Nacional, desde donde se indicó que la interrupción se debe a una serie de tareas de mantenimiento que hay que realizar sobre el lugar.

En ese sentido, se explicó que el corte será en la estructura ubicada en el kilómetro 692 de la ruta nacional 3, en el sentido El Cholo-Avenida Colón.

“El corte se extenderá por los próximos días, hasta nuevo aviso”, se explicó.

Si bien se evitó dar precisiones respecto de la duración de los trabajos, se aclaró que esta dependerá del avance de los trabajos y de la incidencia del clima.

Además, se pide respetar estrictamente las indicaciones de los banderilleros y evitar la circulación por el sector de los trabajos, y mantener siempre una velocidad de circulación reducida.

